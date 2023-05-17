Bu inanmışlık Süper Lig’e taşır

Ligin ilk devresini aksak ve tutuk geçiren Göztepe, ikinci yarı yakaladığı müthiş çıkışla sonunda Play-Off'a kalmayı garantiledi.

Maçtan önce taraftarın hazırladığı geçmiş şampiyonluklara atıfta bulunan koreografi ise Göz-Göz'ün ikinci devre ortaya koyduğu Süper Lig havasının tescili oldu. Rize, İzmir'e şampiyonluk için geldi ancak sarı-kırmızılı ekip o kadar baskılı ve rakibi bunaltan bir oyun sergiledi ki herkes adeta ayakta alkışladı. Maçın başında Emir ve İsmail ile peş peşe bulduğu goller taraftarı iyice havaya soktu ancak karşıdaki rakip buraya Süper Lig için geldiği için kolay pes etmedi. Rize temsilcisinin hücum hattındaki fırsatçı golcü Mary ise Rize'yi umutlandıran golü attı. Karşılaşmanın ikinci devresinde İsmail kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak 12. adamı iyice galibiyet havasına soktu ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Rize ekibi baskıyı biraz daha arttırdı ve Alberk, fırsatçılığını konuşturarak Rize'yi umutlandırdı.

PLAY-OFF'LA TAÇLANDIRDI

Son dakikalarda ise Rize Haqi ile golü buldu ancak skor VAR'dan döndü. Ardından hakem incelemede bir penaltı tespit etti ve maçın sonucunu tayin eden penaltı kararını verdi. Koray son saniyelerdeki penaltı vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Dişe diş oynanan oyundan beraberlik çıktı. Yeşil-siyahlılar Süper Lig şansını yine bir İzmir takımı olan Altınordu'ya bıraktı.

Göztepe ise ligi Play-Off hattında bitirmeyi garantiledi ama sıralama pek istediği gibi değil. Her şeye rağmen sezonun ilk yarısında ilk 7 umudu olmayan hatta 'düşmesek iyidir' diyen sarı-kırmızılılar sezonu Play-Off ile taçlandırdı. Bu son saniyede gelen beraberlik can sıkmasın.

Bu birlik ve inanmışlık sürdüğü sürece Göztepe'nin önünde kimse duramaz.