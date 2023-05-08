Play-Off savasını kazanan Göztepe

Bu sezon Play-Off'lardan Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Manisa FK ile Göztepe arasındaki Ege derbisi beraberlikle sonuçlandı ama skor sarı-kırmızılılara yaradı. Sıcak bir Manisa gününde tribündeki yerimizi aldık.

İzmir'den gelen Göztepe taraftarı tribündeki yerini alırken Manisa tribünlerinde ise bazı boşluklar göze çarptı. Ligdeki puan sıralamasında birbirine yakın iki takımdan Göztepe bu maçı kazansa kaybetmeme serisini sürdürecek ve Play-Off'u garantileyecekti.

Ev sahibi Manisa ise ne yapıp edip bu maçı kazanıp Play-Off umutlarını ilerleyen haftalara taşımak istiyordu. Manisa'daki maçta Göztepe ilk yarı sahanın ve oyunun tek hakimi idi. Manisa FK bu sezon iyi kadro kurmasına rağmen inişli çıkışlı grafik sergilemesinin yanı sıra yaşanan teknik heyet değişikliği onları bazı zaman olumlu bazı zaman olumsuz etkiledi.

Ancak ilk yarılarda genelde tutuk bir oyun sergileyen Manisa FK, Altınordu karşısında da ilk yarıyı 2-0 yenik kapatmasına rağmen oyuna ortak olduğunu hatırlatalım.

KARŞILIKLI GOLLER

Oyuna iyi başlayan Göztepe, Play-Off'ta Süper Lig'i istediğini girdiği pozisyonlarla gösterdi. Fakat istenilen ve beklenen gol bir türlü gelmeyince maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda biraz daha etkili arzulu oynayan ev sahibi ekipte Gakpa ve Tabla etkili oyuncuları ile dikkat çekti.

Özelikle Gakpa sahanın etkili ve çalışkan ismiydi. Karşılaşmanın 60. dakikasında Ayberk'in vuruşunda Ngalina'ya da çarpan topla skor 1-0'a geldi. Diğer maçlardaki sonuçlardan futbolcuların haberi olmasa da teknik heyetin tabii ki haberi vardı.

Göztepe ne olursa olsun bu deplasmandan bir puanla dönmek için bastırdı.

Karşılaşma 1-0 Manisa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona ermesi beklenirken uzatmanın son dakikasında Göztepe Junior Loue ile golü buldu. Mücadele 1-1 sona erdi. Bu zorlu deplasmandan alınan bir puan Göztepe'yi Play-Off yarışının içinde tutarken Manisa'nın umutlarını iyice azaltmış oldu.