Gel de puan kayıplarına yanma

Süper Lig'den düşülmesinin travmasının atlatılmasının ardından yabancı yatırımın Türkiye'ye gelmesi Göztepe taraftarlarını çok umutlandırmıştı.

Fakat ilk yarıda o kadar çok puan kayıpları yaşandı ki Göztepe adına eğer ilk ikiden Süper Lig şansı kaybolursa sezonun ilk yarısındaki maçlara bakılması gerekiyor. Takım düşme hattına kadar inince bir ara ben bile 'Acaba Göztepe bu ligde kalmakta zorlanacak mı? Acaba alt lige de düşer mi?" diye kendi kendime de sormadım desen yalan olmaz.



SİHİRLİ DEĞNEK DEĞDİ

Göztepe'de son haftalarda oynanan futbol öylesine umut verdi ki takım üst sıralara doğru hızla tırmandı. Son 7 haftalık periyottaki oyun ve skor tüm taraftarları mutlu ederken keşke ilk yarıda puan kayıpları olmasaymış denildi. Zaten o puan kayıpları olmasaydı Göztepe şu anda ilk ikinin içinde çok rahat olurdu. Eyüpspor maçında da iyi futbol ortaya kondu ve sonucu alındı.

Özellikle teknik heyetin son haftalardaki kadro istikarını koruması takımı üst seviyeye çıkardı. Herkes sahada en iyi şekilde mücadele ediyor. Eyüpspor maçında da takım o kadar istekli ve arzulu başladı ki rakip iki top bile yapamadı desek yeredir.



SÜPER LİG NEDEN OLMASIN

Teknik heyet özellikle orta alandaki oyun kurgusu ile rakibe pozisyon vermezken takımı da iyi atağa kaldırdı. Öte yandan geldiği günden beri eleştirilen Kvasina da bugün oldukça iyi oynadı. Sahada çok koşarak Eyüpspor savunmasını yıprattı. İlk yarıdaki puan kayıplarına hayıflanmaya devam edilse de Göztepe, lig ikincisi ile aradaki puan farkını iyice kapatmaya başladı.

Bu galibiyet serisi devam ederse ilk ikiden Süper Lig neden olmasın diyelim.

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