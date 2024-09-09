Altınordu galibiyeti kaçıran taraftı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Kepez deplasmanından bir puanla dönmesini bildi. Sezon başında bir çok yeni oyuncuyu kadrosuna katan İzmir ekibi, ligin açılış maçında İnegölspor'u mağlup etmişti. Kepez deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkan İzmir ekibi, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonda Alper Tursun'un ceza alanı içinde düşürülmesine maçın hakeminin oyunu devam ettirmesi Altınordu tarafından büyük tepki ile karşılandı.

Teknik heyet ve futbolcular, "Bu deplasmandan üç puanla dönmek istiyorduk. Maçın başından sonuna kadar mücadeleyi kazanmak için oynadık ama olmadı. En azından deplasmandan kaybetmeden dönüyoruz" dediler. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bu sezon Altınordu yenilgiyi asla kabul etmeyen, içerde ya da dışarıda 90 dakika mücadele eden bir takım yapısı oluşturmuş ve bu yolda ilerliyor. Tabii bunda Teknik direktör Olcay Şahan'ın payı büyük. Genç teknik adam, yurtdışı tecrübesi ve üst seviye liglerde geçirdiği uzun yıllarda kendisini hocalığa çok iyi hazırlamış. Kendisi gibi gurbetçi futbolcularla ve özkaynaktan gelen gençlerimizle bu sezona çok iyi bir giriş yaptı. Bu maçta Ege Arslan ve Alper Tursun maçın öne çıkan oyuncularıydı fakat iyi oyunlarını golle süsleyemediler.