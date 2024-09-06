Manisa bir var bir yok

Ligin ilk haftaları itibariyle inişli çıkışlı bir grafik çizen Manisa fk, ilk galibiyetini üçüncü hafta alabilmişti. Saha içi istikrarsızlığı kadar saha dışında da türlü problemlerle uğraşmak zorunda kalan kulüp için, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve başkan Ferdi Zeyrekle yaşanan büyük gerilimin tesislerden çıkarılma tehlikesine kadar varmasıyla durum saha içi ve saha dışıyla topyekün bir mücadeleye dönüştü. Lakin bu problemlerin takıma ve sonuçlara direkt olarak yansıdığını da görebiliyoruz. Adana maçında önceki maçlara göre daha derli toplu bir Manisa vardı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuşun yapmak istediklerini sahaya yansıtmaya çalışan ve mücadele eden takım, 32. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Penaltı eğer gole çevrilse belki de bambaşka bir maç izliyor olabilirdik. O dakikadan sonra da zaman zaman gol pozisyonlarına girilse de maç berabere bitti. Ligin ilk dört haftasında iki beraberlik bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Manisa'nın her şeyden önce skor istikrarını yakalaması lazım. Sonuca bir türlü gidememek takımın ritmini ve ahengini olumsuz etkiliyor. Umuyorum ki Manisa'nın saha içi saha dışı birçok cephede süren bu büyük mücadelesi başarılı sonuçları beraberinde getirir ve birilerine de ders olur