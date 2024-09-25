Altınordu kritik maça çıkacak

Bu sezor hedefini TFF 1. Lig olarak belirleyen Altınordu, ligdeki yerini belirleme adına oldukça önemli bir maça çıkacak. Olcay Şahan yönetiminde içeride oynadığı iki maçı kazanan ve iki deplasmandan birer puanla dönen İzmir ekibi, 4 maçta 8 puan toplayarak zirve yarışına ortak oldu. Altınordu, bu hafta Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde ise lider Erzincanspor'u konuk edecek. İçeride oynadığı Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarını taraftarlarının da desteği ile kazanan Kırmızı-lacivertli takım adına bu mücadele oldukça büyük öneme sahip. İzmir ekibi, lideri yenerse şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi haline de gelebilir. İçeride oynanan maçları Altınordu'nun resmi Youtube hesabı üzerinden izleyebildik deplasmandaki maçları ise kulübün yapmış olduğu özet videolardan görüyoruz. Deplasmanlar için fazla yorum yapmak istemem ama içeride özellikle taraftar desteği ile Altınordu etkili ve güçlü oynuyor. Dediğim gibi Altınordu yenerse şampiyonluk yarışının içinde olur. Şu andan tabi ki bu hesapları yapmak çok erken ama yakalanan hava olumlu giderse işler yolunda gider. Tabiki olumsuz sonuç alınırsa veya beraberlik alınırsa hiçbirşeyin sonu değil. Bu ihtimalleri şu anlık ne ben ne Olcay Şahan ve talebeleri asla düşünmüyordur.

İZMİRLİLERİN ALTINORDU'NUN YANINDA OLMASI LAZIM

Bu sezon radikal bir kararla Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde maçları oynanması kararı alınması ilk başlarda tepki de çekse Altınordu'ya gönül verenlerin takımlarının yanında olması şart. Zaten kulüp ve dernek de maç günleri organizasyon yapıp taraftarları belirli noktalardan Torbalı'ya gidip götürüyor. Zaten Altınordu maçını Doğanlar Stadı'nda da oynasa idi yine buna benzer bir senaryo olacaktı. Belki şu anlık sadece bir saat önce gidilip geç geliniyor. Bir taraftar takımını seviyorsa bu zahmete biraz katlanması gerekiyor değil mi?

AVRUPA STANDARTLARINDAKİ TESİSİN BOŞ KALMAMASI ÖNEMLİ

Türk futbolunda alt yapı ve oyuncu yetiştiriciliğinin önemli kulübü Altınordu'nun asla yalnız bırakılmaması gerekiyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan da Torbalı'da Avrupa standartlarında yapmış olduğu tesislerin boş kalmaması için bu sezon A Takım maçlarını orada oynatma kararı aldı. Altınordu Müzesi'nin açılışında tesisleri gezdim, sahaları yakından görme fırsatım olmuştu. Böylesine bir tesisisin sadece A Takım antrenman yapması için bırakılması zaten uygun olmazdı. Bu nedenle bu sezon A Takım maçlarının yanı sıra Altınordu'nun akademi maçları bu tesislerde oynanacak. Yine kulübün son zamanlarda Torbalı'daki tesisisin boş kalmaması için değişik etkinlikler yaptığını görüyorum. Geçtiğimiz aylarda 'Futbolda Analiz Yöntemleri" seminerleri yapılmıştı. Kulübün geçmiş olduğu bilgilendirme notunda Avrupa'nın büyük kulüplerini maç izleme ekiplerinin geldiğini görmüştüm. Anlaşılan burası yine futbol için kullanılmaya devam edecek. Bana göre de kullanılması gerekiyor. Çünkü bir futbol takımının kamp yapması için otel konseptinde odalar, tesis restaurantı ve antrenman sahaları mevcut. Kuşadası'na giderken içerisini gezip gördüğüm tesisin boş kalmayacak olmasına ise sevindim. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın büyük yatırımlarla yaptığı bu yerleşkenin 365 gün yine futbol sektörünün hizmetinde olması gerekiyor.