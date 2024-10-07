Kazılan yerleri başarıyla onarıyorlar

Geçtiğimiz günlerde Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in emriyle Manisa FK tesislerinin etrafı adeta zorbalıkla kazılmıştı. Manisa'nın kazanımlarına, değerlerine ve sembollerine sahip çıkmak gerekirken, sahip çıkmanın tam aksine bunları baltalamaya, sabote etmeye, engellemeye çalışan CHP'li Manisa Belediyesine en güzel cevap da Manisa FK kulübü, teknik heyeti ve futbolcularından geliyor. Dün oynanan zorlu Gençlerbirliği maçında ortaya konan futbol ve atılan muhteşem golle gelen galibiyet, Manisa'nın bu zorluklara nasıl göğüs gerdiğinin, o kazılan yerleri sahadaki futboluyla adeta onarmaya başladığını kanıtlar nitelikte.

Özellikle maçın ilk yarısında oynadığı coşkulu futbol, özveri ve reaksiyonla rakibe şans tanımayan bir Manisa izledik. İkinci devre zaman zaman hücum yemeye başlayan Ege ekibi, bu ataklarda kalesini gole kapayarak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 1 hafta aradan sonra yeniden Play-Off hattına girdi

CISSOKHO'NUN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Manisa FK kadrosunda Ocak 2023'ten beri yer alan, daha önce şans bulamayarak geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 24 yaşındaki Cissokho, bu sezon ilk 11'in önemli parçası olmayı başarırken, attığı ilk golle takımına 3 puan kazandırdı.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ: " BİRLİKTE GÜZEL BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "İlk devreye başladığımızda müthiş oyun coşkumuz vardı. Rakibe hiç pozisyon vermeyen bir oyunumuz vardı. Oyuncu grubum çok iyi reaskyion göstererek, özveriyle oynadı. İkinci devreye başladığımızda ister istemez özellikle ön tarafta oyunu bitiremememiz bize hızlı hücumlarla geri döndü. Gerçekten takım olarak, yönetim olarak herkes çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Birlikte güzel bir hikaye yazacağız" dedi.