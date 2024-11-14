Bodrum G.Saray'ı bekliyor

Haftalardır galip gelemeyen ve Teknik direktör değişikliği yaparak Volkan Demirelle anlaşan Bodrum FK, tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor. Demirel yönetiminde 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, Süper ligde namağlup lider durumda bulunan yıldızlar topluluğu Galatasarayı ağırlayacak. Tarihinde ilk kez süper lige çıkan Bodrum, ilk defa 3 büyüklerden birini kendi stadında konuk etmiş olacak. Bu yönden de bu maç Bodrum için tarihi bir önem arz ediyor. Bu maçta alınacak bir galibiyet hem takımın ligdeki ilk galibiyeti olacak, hem de namağlup güçlü Galatasaraya ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatacak.

CİMBOM'A SÜRPRİZ HAZIRLIĞI

Ege ekibinde maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, oyuncular bu büyük maça yüzde yüz motive olmuş bir şekilde tam kadro hazırlanıyor. Milli maç arasında Volkan hoca'nın zaman kazanacağını da düşünürsek, takıma istediklerini aktarma ve oyun planını oluşturma konusunda bunun önemli bir şans olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle Seferi ve Fredy bu maçta takımın iki önemli kozu olabilir. Genç yıldız Ege'nin de kendini gösterebileceği bir vitrin maçı niteliğinde. Dimitrov ve Gökdeniz'in ise tekrar çıkışa geçebilme şanslarını kullanabilecekleri bir maç olarak görüyorum. Bodrum taraftarının da bu maçı dört gözle beklediğini ve lider Galatasaray karşısında 90 dakika desteğini hissettireceğini düşünüyorum. Böyle maçlar camialar için kenetlenme ve çıkışa geçme anlamında her zaman çok kritik önem taşır. Şampiyonluğa oynayan büyük bir takımı mağlup ettiğinizde bütün dengeleri değiştirme şansınız olur ve tüm futbol kamuoyunun dikkatini de üzerinize çekmiş olursunuz. O açıdan 23 Kasımdaki maç Bodrum FK için sadece bir süper lig maçı olmayacak