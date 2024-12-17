Altınordu şampiyonluk istiyorsa golcü almalı

Nesine TFF 2. Lig'de bu sezon oldukça farklı bir yapılanmaya giden ve mutlaka TFF 1. Lig'e çıkmak isteyen Altınordu, açıkçası kimsenin beklemediği başarıya imza attı. Nedenine gelince sezon başında gurbetçi ağırlıklı bir kadro kuruldu, transfer edilen oyuncuların çoğunu kimse tanımıyordu. Alınan oyuncular açıkçası fena çıkmadı. Bahattin Karahan, Yusuf Şahin Örnek, Bahattin Karahan, Emre Aydınel, Hüseyin Bulut ve Emircan Gencel açıkçası hiç sırıtmadı. Yine Türkiye'de top koşturan ama yurt dışı doğumlu Kaan Baysal, Alper Tursun, Mete Yıldız ve kaptan Eren Tokat hem takıma katkı sundular hem de abilik yaptılar.

Olcay Şahan'a fazla bir şey yazmaya gerek yok Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı, Trabzonspor'da forma giydi sonrasında TFF 2. Lig'de forma giyerek bu ligi biliyordu. Yine Olcay Şahan'ın Almanya kökenli olması futbolcularla iletişimini de üst düzeyde tuttu.

METİN OKTAY YERLEŞKESİ HANDİKAP OLMADI!

Öte yandan maçların Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanması kararından sonra 'Oraya kim gidecek?" soruları kafalarda oluşmuştu. İnanın oradaki maça medya mensupları dahi çok az gidiyor. Ben bile çoğu maçı Altınordu TV'den izledim. Ama kulüp ve derneğin organizasyonu ile Altınordu'ya gönül verenler takımlarını desteklediler. Altınordu taraftarı takımının 12. Adamı olarak yanında yer aldı. Olcay Şahan ve futbolcular da taraftarların desteğine her zaman teşekkür ettiler.

İLK YARI BİTERKEN

Bana göre bu ligin sürpriz takımı olan Altınordu, ikinci yarıda bir üst lige zorlamak istiyorsa bana göre Kana Baysal, Mete Yıldız veya Eren Tokat gibi ligi iyi bilen tecrübeli bir golcü alması gerekiyor. Mevcut kadroda yer alan oyuncuların yetenekleri ve kapasiteleri sınırlı. Kenivar Uzun mücadele ediyor ama gol vuruşlarında etkisiz. İlkan Sever, daha 20 yaşında önünde uzun bir yol var. Oynadığı maçlarda canla başla oynadı. Sakatlık problemi de yaşadı. Emre Aydınel de kapasitesinin üzerinde oynadı. Ama şampiyon olmak istiyorsa Altınordu mutlaka golcü almalı.