Bodrum'dan 7 maç sonra zafer

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u konuk eden Bodrum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı ve 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bodrum FK bu galibiyetle puanını 14'a yükseltti ve Süper Lig'de 17. sırada yer alarak önümüzdeki haftalar için hem özgüven hem de umut tazeledi. Karşılaşmanın kritik anı bana göre Volkan hocanın ikinci yarının başında Puşças'ı oyundan alıp yerine Dmitrovu oyuna sokmasıydı. Bu hamle anında etkisini gösterdi ve 49. dakikada Dmitrov'un asistinde Seferi topu ağlarla buluşturdu. Diğer kritik an da Gökdeniz'in düşürülmesiyle Radakovic'in kırmızı kart görüp Bodrum'un da penaltı kazandığı pozisyondu.

VOLKAN HOCA'NIN İNANÇLI DURUŞU VE TRANSFER

Volkan Demirel maçtan sonraki açıklamalarında vurgu yaptığı "Hem oyuncularımın hem de düşündüklerimizi bir sahaya aktarabildiğimiz için çok mutluyum. İçerideki grubun sevincinden dolayı çok mutluyum. Çünkü gerçekten inanan, dediklerimizi yapmaya çalışan bir ekip var. O yüzden de herkes tebrik ediyorum" sözleri de hem hocanın hem Bodrum'un birbirine alışmaya başladığı ve uyum sağladığını, pozitif bir enerjinin ve inancın takım içerisinde gözle görülür biçimde öne çıktığını gözler önüne seriyor

Transfer konusunda da ne istediğini, bu takım için ne yapmanın gerektiğini net bir biçimde ortaya koyan Demirel. "Sadece Fenerbahçe olarak değil, transfer konusunda çalışmalarımız var. Ekibimle beraber ben de aynı şekilde çalışıyorum. Çünkü çok güzel bir ortam var, tesislerimizden, stadımıza, oyuncu arkadaşlarıma. Bu ortama, oyuncu grubuna uygun oyuncular getirmek istiyorum. İnşallah da buraya uygun oyuncuları getirsek de daha da güçleneceğiz ve istediğimiz Bodrumspor'u hep beraber oluşturacağız. Daha zamanımız var, araştırıyoruz. Olmamış, netleşmemiş bir şey hakkında konuşmak istemiyorum ama bakıyoruz. Herkesin gördüğü, hissettiği yerler var. İnşallah buraya uygun olacak oyuncuları getiririz." şeklinde sözlerine devam etti.