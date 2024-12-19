Manisa'ya değişiklik yaradı

1'inci Lig'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, çalıştırıcısından yoksun çıktığı ilk maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adeta nefes aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birleşme yoluna giden ve ardından sürecin devam etmesi açısından istifa eden yönetim de alınan galibiyetin ardından rahatladı. Son 4 maçını kaybedip Ankaragücü deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar 20 puana yükseldi.

4 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Birçok sorunla uğraşan ve ligde de sıkıntılı bir süreç yaşayan Ege ekibi, Ankara deplasmanında tek golle zafere gitti. Bu sonuç umarım Manisa'ya ilaç olur ve ileriki haftalarda alacağı iyi sonuçlarla ligdeki umutsuz havayı dağıtıp üst sıraları kovalamaya başlar. Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, maç sonrası açıklamalarında önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Bilik, "Oyun planına sadık kalarak kazandık. Pozisyonlar verdik ama biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarı daha fazla topa sahip olduk. Arkadaşlarımız 3 puanı almayı başardı. İnşallah Manisa FK çok daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

MANİSA FK. DEVREDİLDİ



Sosyal medya hesabından Manisa Futbol Kulübü'ne veda eden eski başkan Mevlüt Aktan kulübü iş insanı Ersin Öztaş'a devrettiklerini açıkladı. Her platformda Manisa FK'yı desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Aktan Manisa Futbol Kulübü'nün her zaman kalbinde olacağını ifade etti.