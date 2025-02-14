Altınordu, Parlatan ile parlamak istiyor

Son günlerde altyapısı hakkında aldığı radikal kararlarla konuşulan Altınordu'da A Takım yaşanan bu süreçten fazla etkilenmediği görülüyor. Altyapı tesislerinden uzak bir nokta antrenmanlarını devam eden Altınordu'da yoğun maç trafiğinde aldığı galibiyetlerle camiaya moral oldu.

Olcay Şahan'ın ayrılmasının ardından Almanya patentli ama bu ligleri bilen tecrübeli teknik adam Ersan Parlatan ile oynanan ilk iki lig maçının berabere bitmesinin ardından 'Bırakın üst ligi, play-off'da mı hayal' sorulanın yaşandığı İzmir ekibi, bir haftada üç maç oynanacağı haftada geçen cumartesi günü Kırklarelispor'u hafta içinde de deplasmanda Erzincanspor'u mağlup ederek lig yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Lider Sarıyer'in sürpriz mağlubiyeti sonrasında Altınordu, lider ile arasındaki puan farkını 9'a düşürürken hemen üstlerindeki takımlarla da puan farkı kapandı. İkinci yarı başındaki İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor mağlubiyetleri olmasa lider ile arasındaki makas iyice kapanacaktı.

HOCANIN DOKUNUŞLARI GELDİ

Deplasman maçlarında yayın olmamasından dolayı fazla yorum yapamasam da içerideki maçların Altınordu TV Youtube hesabından yayınlanmasından dolayı izleyebiliyorum. Ersan hocanın takım üzerindeki dokunuşlarını da rahat görebiliyoruz. Takım gol yemiyor bunun yanında daha net gol pozisyonlarına giriyor. Daha önceki maçlarda gol yollarında sıkıntılar yaşayan İzmir ekibinde Kenivar Uzun, bir çok pozisyona girerken gol atamıyordu. Fakat bu defa ara transferde kadroya dahil edilen Uğur Çetinkaya sahne aldı ve son üç maçta gol attı. Yine ara transferde kadroya alınan Yakal Taylan adlı oyuncu da gözlemlediğim kadarıyla takıma uyum sağlıyor.

Olcay Şahan döneminde biraz unutulan Altınordu'nun kendi öz evlatları da yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. Furkan Yöntem, Serhat Öztaşdelen, Burak Gültekin, Sami Satılmış, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan gibi Altınordu'nun kendi bünyesindeki gençler artık Ersan Parlatan ile daha fazla forma şansı bulacak gibi gözüküyor.

ÜST LİG NEDEN OLMASIN?

Ligin boyunun daha uzun olduğunu rahat bir şekilde söyleyelim. Hafta sonu yine İzmir'deki Ankaraspor maçı da kazanıldığı takdirde Altınordu moral bulacak ve rakiplerinin üzerinde bu defa psikolojik baskı oluşturacaktır.

Altınordu, yine eskisi gibi oyuncu satmak istiyorsa Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da dediği gibi 'Futbolda TFF 2. Lig'in adı bile okunmuyor. Bir an önce TFF 1. Lig'e çıkmamız gerekiyor" sözlerine aynen katılıyorum. Altınordu'nun acilen bu ligden kurtulması gerekiyor. NOKTA…