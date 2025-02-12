Bodrum'a Morais etkisi

Ligde düşme hattından çıkmaya çalışan fakat en yakın rakibi Konya'ya yenilerek işini daha da zora sokan Bodrum FK'da Volkan Demirel ayrılığından sonra takımın başına gelen ve Göztepe mücadelesinde ilk maçına çıkan yeni Teknik Direktör Jose Morais takımla çok zaman geçirmemesine rağmen bana göre iyi bir başlangıç yaptı. Önceki haftalara nazaran ne yaptığını bilen, rakibi iyi karşılayan ve doğru hamlelerle hücum organizasyonlarına giren bir Bodrum izledik. Karşısında bu sezonun en flaş ekiplerinden biri olan ve güçlü oyunuyla Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bir Göztepe olmasına rağmen maç içerisinde bu iki takım arasındaki puan farkını ve kalite üstünlüğünü hissetmedik diyebilirim. Teknik adam dokunuşu da burada devreye giriyor.

İYİ OYUN YETMEDİ

Ligin en zorlu takımlarından biri olan Göztepe ile ilk sınavını veren Morais hoca için işler hiç kolay değildi. Fakat Göztepe'nin maç içinde çok başvurduğu kanat akınlarını iyi kapatması ve ayrıca uzun top oynayan sarı kırmızılılara karşı hatasız bir savunma kurgusu oluşturması hocanın en büyük artıları oldu bana göre. Kadro yetersizliği yaşayan Bodrum'un potansiyelini ortaya çıkardı diyebiliriz. Takımın yaratıcı gücü Fredy'i de çok iyi kullandı. Hücumda birçok fırsat yakalasa da gol yollarındaki beceriksizlik malesef devam ediyor. Bir daha bu Göztepe'yi genel formunun uzağında yakalayamazsınız. Bodrum'un ne yapıp edip 3 puanı alması gerekirdi.Hücum bölgesine halen takviye şart. Göztepe karşısındaki bu ümit veren performansı görünce akıllara şu can alıcı soru da gelmiyor değil: "Morais sezon başı kendi kurduğu kadroyla başlasaydı Bodrum şuan ligde hangi konumda olurdu?"

YETERLİ TAKVİYE YAPILAMADI

Volkan Demirel zamanındaki başarısız performansında kadro yetersizliğinin de önemli payı vardı. Bodrum FK. ilk önce İsviçre'nin Zürih takımında forma giyen Kongolu kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı transfer etti. Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, ardından Trabzonspor'dan Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Ayrıca alt liglerden iki genç oyuncuyu da kadrosuna kattı. Beykoz Anadolu'dan 19 yaşındaki forvet Seçkin Batuhan Fırıncı ve Beykoz İshaklı'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Güven, Bodrum FK forması giymeye başladı. Fakat yine de oyuna direkt etki edecek oyuncu sıkıntısı daha çok baş ağrıtacak gibi duruyor. Özellikle golcü rotasyonu soru işareti.