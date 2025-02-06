Göztepe kupada tam yol ileri!

Süper Lig'deki son haftalardaki çıkışını geçen haftaki Alanyaspor mağlubiyeti ile sekteye uğratan Göztepe, Türkiye Kupası'nda rakiplerinden Gaziantep FK'yı sahasında yenerek kupada oldukça kritik bir galibiyet aldı. Bu yılın en soğuk günlerinin yaşandığı İzmir'de maça gelirken hafta içi olmasına rağmen trafik de sakindi. Zaten Gürsel Aksel'e gelince bunu da gördüm. Statta büyük boşluklar vardı gelen taraftarlar da İzmir'e göre aşırı soğuğa rağmen takımlarını destekledi.

ZORUNLU ROTASYAN

Süper Lig yarışının oldukça çekişmeli geçtiği ligimizde teknik adamlar, özellikle Türkiye Kupası'nda rotasyon yapıp oynatamadıkları oyuncularını görürler. Hatta bazı takımlar, kupaya U19 Takımları ile bile çıktığını söyleyelim. Gaziantep FK maçı öncesinde Bulgar Teknik Adam, sakatlıkları bulunan Romulo, Juhan ve Koray Günter'in sakatlığı nedeniyle zaten forma giyemeyecekti. Yine Stoilov, kalede Lis'in yerine bu maçta Arda'ya şans tanıdı. Sezon içinde fazla forma şansı bulamayan Nazım Sangare, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı ve Matsuki de bu maçta ilk 11'de forma şansı buldu. İlk yarısı orta alan şekilde geçen maçta her iki takım fazla pozisyon bulmakta zorlandı. Yeni transferlerden Furkan Bayır ve Emorson'u biraz yakından takip ettim. Furkan hem savunmada hem de hucümda yaptığı işlerle ilk 11'i zorlamak istediğini açıkça gösterdi. Yine bu maçta Dennis de sahanın en iyilerindendi.

ŞANSSIZIK DEVAM EDİYOR

Alanyaspor maçında üç Romulo Juhan ve Kory Günter'i kaybeden Göztepe, bu maçta da yeni golcü Brezilyalı Emerson da bu maçta sakatlandı. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Yoksa Göztepe'nin gol silahlarının hepsi birden sakatlanması Göztepe'yi lig ve kupa yarışında işini zorlaştırır. İkinci yarıda harika paslaşmalar sonrasında Matsuki attığı golle takımını öne geçirdi Hele maçın sonlarına doğru yine Matsuki sahneye çıktı ve Tijanic'e al da golü at pası verdi. Fakat Tijanic topa kötü vurunca takımını bir golden etti.

Yoğun maç trafiği haftasında Göztepe, kupada aldığı bu sonuçla gruptan çıkma yolunda büyük yol aldı. Artık tüm hesaplar pazartesi günkü Bodrumspor maçına yönelik olacak. O maçtan alınacak galibiyet Göztepe'yi Avrupa hedefinin içinde tutacaktır.