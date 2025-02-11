Yolun sonu karanlık

Manisa FK evinde lider Kocaeli önünde yenilince yeni hocası ve transferle bile sorgulanmaya başladı. Maç boyunca ne oynadığını ben bile anlamadım açıkçası, oyuncular küme düşme korkusunu üzerlerinden atamamış bu da takımın oyununu çok etkiliyor, özelikle Göztepe' nin eski başarılı defans oyuncusu Dino Aslanovic defansa çare olur diye düşünüyorum. Manisa FK oyuncuları orta alanı rahat geçen Kocaelispor' un oyuncularını durdurmaya çok çalıştılar fakat zorluk çektiler.

Özelikle Kaan Kanat ile Oğuz Gürbulak kapasitelerinin altında kaldılar. Benim de çok beğendiğim Sisekko ise oyunda pek varlık gösteremeyen oyuncuların başında geldi. Şunu söylemek isterim, bu takımın başına çok şeyler geldi, sahaları yok yardım yok yine de çok direndiler anlıyorum ama bu kadar elinde kaliteli oyuncular varken bir türlü sahada başarı gelmiyor bu sorgulanmalı bana göre.