Avrupa  hayali bitti!

Geçtiğimiz hafta Başakşehir ve Eyüpspor'un mağlup olmasından dolayı Avrupa Kupası yolunda birazcık da umutlanan Göztepe, sahasında ligden düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor'u sahasında yenemeyince Avrupa hayalini de bana göre noktalamış oldu.

Kağıt üzerinde oldukça kolay görünen karşılaşma beklendiği gibi geçmedi. Maç öncesinde Göztepeli taraftarlar "Bu maçı rahat alırız" modundaydı. Ama maç öyle bir başladı ki Hatayspor oyundan hiç kopmadı.

Bulgar Teknik Adam Stoilov da oyuncularının son durumlarını görmmek için bu maçta bazı rotasyonlara gitti. Kaleci Lis'in yerine Arda kaleyi korudu. Yine son haftalarda yükselen grafiği ile dikkat çeken Kubilay Kanatsızkuş'a ayrı bir parantez açmak lazım. Takıma geldiği günden beri eleştirilen Kubilay Kanatsızkuş, son haftalardaki performansı ile en beğendiğim oyuncular arasında yer aldı. 4 maçı da boş geçmedi takımda kalması gereken bir oyuncu olacağı mesajı verdi. Sağ bek de oynayan Ogün Bayraktar da inişli çıkışlı bir grafiği var ama oyun bilgisini geliştirirse takımın oyuncuları arasında yer alır.

İlk yarısı berabere biten maçın ikinci yarısında Göztepe gol için ne kadar yüklenirse yüklensin istenilen ve arzulanan gol bir türlü gelmedi. Ligden düşen Hataysporlu oyuncular son 15 dakikayı bir kişi eksik de oynasa iyi savunma yaptılar. Birçok pozisyonda futbol şansı Göztepe'den değildi. Hele son 20 dakikalık bölüm tek kale oynandı, Göztepe o kadar pozisyona girdi ki saymayı bıraktım ama son vuruşta başarılı olunmadı. Hele son 6 dakikalık bir bölüm var ki tüm taraftar gibi yedek kulübesi de gol bekledi. Kimse bir dakika yerinde oturmadı. Rakip takım ve kalecisini de tebrik etmek lazım.

GELECEK YIL PLANLARI YAPILMALI

Hocanın artık kalan maçlarda kadroda kimleri düşünüp düşünmeyeceğine karar vermesi adına tüm oyunculara şans vermeli. Kararsız oyuncular konusunda net bir karar verilmeli ki şimdiden yeni sezonun planı yapılsın.