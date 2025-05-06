Haydi Manisa!

Birinci ligde kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, geçen hafta Bandırma maçında yenilmeyerek çok kritik bir puanı hanesine yazdırmıştı. Artık önümüzde sadece 90 dakika kaldı. Acısıyla tatlısıyla sonuna geldiğimiz ligde düşme hattında farklı hesaplar yapılsa da Manisa 3 puanı almalı ve diğer maçları düşünmeden sezonu ligde kalarak bitirmeli

İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜN

Ankaragücü'ne ikili averajda üstün olan Manisa ekibi, Ümraniyespor'u yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalışını ilen edecek. Başkent ekibi son hafta evinde Amed Sportif ile berebere kalırsa siyah-beyazlılara beraberlik de yetecek. Manisa FK'nın yenilmesi halinde ligde kalması için Ankaragücü'nün de yenilmesi gerekecek. Manisa FK olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün durumda. 48 puana sahip Sakaryaspor ve Pendikspor ile aynı puana ulaşma ihtimali bulunan Manisa FK, tüm averaj hesaplarında avantajlı. Bu tablo psikolojik olarak da Manisa'ya pozitif yansır diye düşünüyorum. Çünkü Ankaragücü kazansa da iş bitmiyor, yine düşme ihtimali var.

MANİSA İÇİN OYNA

Şimdi sezon boyunca tekrarladığımız, zor zamanlarda kulübün, camianın, yönetimin, teknik ekibin tek yürek olması ve birlik içinde mücadele etmesi gerektiğini vurguladığımız anların belki de en can alıcı ve en anlamlı şekliyle satırlara döktüğümüz bir zamandayız. Birinci ligdeki tek Ege ekibinin ligden düşmemesi adına bu maçın önemi tüm Manisalılar ve Egeliler için çok büyük. Futbolun birleştiren yanı, Cumartesi günü kadını erkeği yaşlısı genciyle tüm camianın yüreği Manisa FK. için atacak. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi "Ya hep ya hiç" duygusuyla çıkılacak maç, sadece bir maç değil, Manisa için bir araya gelenlerin de kulübün geleceğini tayin edeceği, şehrin ağırlığının, formanın ağırlığıyla birleşip Ümraniyespor maçında o aldığı güçle net bir galibiyetle hikayeyi güzel bitireceğimiz bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Hoca Taner Taşkın'ın da dediği gibi "Şahsiyetimizle oynamaya devam edeceğiz" ve umuyorum ki şahsiyetimizle kazanacağız.