Bodrum FK'nın en kritik sınavı

Ligde son oynadığı Samsun maçından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra geçen haftayı BAY geçen Bodrum FK, belki de ligdeki en hayati maçlarından birine çıkıyor. Ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattındaki en büyük rakibi Sivasspor'a konuk olacak olan Ege ekibinde tek hedef galip gelerek Sivas'ı devre dışı bırakmak.

SİVAS SON KOZUNU OYNAYACAK

Pazar günkü maç Bodrum için olduğu kadar Sivasspor için de hayatta kalma mücadelesi olacak. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran kırmızı-beyazlılar bu maçta taraftarının itici gücüne güvenirken, başta hoca Rıza Çalımbay olmak üzere herkes stadı full doldurma çağrısı yapıyor. Bu nedenle Bodrum taraftar baskısını da oldukça hissedecek gibi görünüyor. Öte yandan Sivas'ın ev sahibi olma avantajının yanı sıra düşme potasındaki diğer takımlardan 1 maç fazlasının olması ise Sivas için büyük bir problem. Bu sebeple Sivas takımı da stres dolu bir 90 dakika oynayacak. Önümüzdeki hafta Avrupa kupaları için oynayan Samsun deplasmanına çıkacak olması da Sivas için bu maçı ölüm kalım maçına çevirdi

MORAIS: "HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Bodrum FK'nın kalan 4 maçının olduğunu ancak şu anda sadece Sivasspor karşılaşmasına odaklandıklarını belirtti. Takımının kalitesine inandığını söyleyen Morais, "Oyuncularım, bu maçın önemini biliyorlar. Buraya geldiğim günden beri amacım onları en iyi şekilde hazırlamak. Maçın sonucunu oynayarak göreceğiz. Son dakikaya kadar kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız," dedi.

Morais'in ortaya koyduğu az gol yiyen güçlü savunmaya dayalı oyun bu maçta büyük bir öneme sahip ancak gol yemeden atılacak 1 gol işleri Bodrum için oldukça kolaylaştırabilir. Rej Manaj ve Koita gibi etkili hücumculara karşı da özel önlem almak gerekli.