Planı tempolu agresif futbol

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezona "tempolu ve agresif futbol" parolasıyla giriş yapan Göztepe, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve bu oyunu sarı-lacivertli ekip karşısında da sürdürmek için çabalayacak.

Kuşkusuz İzmir'de futbolun nabzı bu akşam farklı atacak. Tribünler günler öncesinden tükenen biletlerle dolarken aylar süren iç saha hasretinden sonra sarı-kırmızı taraftarların böylesine önemli bir mücadelede her zaman olduğu gibi takımlarını ateşleyerek oyuna katkıda bulunacağı bir gerçek.

ÖNCE KONTROL SONRA BASKI

Bugün ne olabileceğini anlatmadan geçtiğimiz haftadan başlayalım. Rizespor karşısında ilk 30 dakikada kontrollü bir oyun tercih eden, rakibini tartarak başlayan bir Göz-Göz vardı. İkinci yarıda ise adeta vites yükselttiler.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Godoi ve İbrahim Sabra'yı oyuna almasıyla başlayan değişim, Janderson, Juan ve Olaitan'ın yerine daha dinamik ve enerjik isimlerin sahaya sürülmesiyle hücum temposunu zirveye taşıdı. Bu hamleler, hem topun daha çabuk kazanılmasını hem de hücumda daha fazla çoğalmayı sağladı. Bugün bunu maç geneline yaymalarını bekliyorum. Ancak bu akşam Göztepe'nin önemli bir eksikliği var. Geçtiğimiz günlerde Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso'nun yokluğu, hem hücumda hem de oyunun yönlendirilmesinde hissedilecek. Romulo, topu taşıma becerisi, rakip savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle takımın hücum organizasyonlarının kilit isimlerinden biriydi. Bu boşluğu doldurmak kolay olmayacak, ancak Stoilov'un planı hazır. Brezilyalının yokluğunda Juan ve Janderson gibi fark yaratabilecek isimler sahneye çıkacak. Juan'ın oyunu açabilen teknik kapasitesi, Janderson'un hız ve çevikliği, bu akşam sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en büyük umutları olacak. Karşılarında ise ligin en tehlikeli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe var.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, yıldızlarla dolu kadrosuyla her an maçın kaderini değiştirebilecek güce sahip. Hücum hattında Semedo, A. Brown, J. Duran ve Y. En-Nesyri gibi skora çok kolay gidebilen isimler; orta sahada Fred ve Amrabat'ın tecrübesi; savunmada Skriniar ve Oosterwolde gibi sağlam isimler, F.Bahçe'yi kağıt üzerinde de sahada da çok zorlu bir rakip haline getiriyor.



SADECE DURDURMAYACAK

Yine de Göztepe bu karşılaşmaya yalnızca rakibini durdurmak için değil, kendi oyununu kabul ettirmek için çıkacak. Stoilov'un öğrencileri, önde baskı, hızlı geçişler ve kanat savunmasındaki disiplinle Fenerbahçe'nin dengesini bozmayı hedefleyecektir. "Tempolu ve agresif futbol" anlayışı bu kez yalnızca skor üretmek için değil, rakibin top kontrolünü kırmak ve oyunu kendi temposuna çekmek için en önemli silah olacak.



TRİBÜN EKSTRA MOTİVASYON

Taraftar desteği ise planın kilit parçası. Gürsel Aksel Stadı'nda yaratılacak yüksek enerji, rakibin oyun disiplinini zorlayabilir. İzmir'in ateşli tribünleri, Fenerbahçe karşısında adeta 12. adam rolünde olacak. Bu destek, Romulo'nun yokluğunda sahadaki isimlere ekstra motivasyon sağlayabilir. Eğer Göztepe, tribünlerle birlikte tempolu ve agresif oyununu 90 dakika boyunca sürdürebilirse, bu sezonun en çarpıcı sonuçlarından birine imza atması sürpriz olmayacak. Futbol bazen yıldız oyuncuların değil, inancın, disiplinin ve doğru stratejinin kazandığı bir oyundur. Bu akşam Göztepe için belki de sezonun dönüm noktası olacak. Ve beklenen yüksek tempolu, yüksek baskılı oyun sahaya yansırsa, bu Göztepe, Fenerbahçe'yi yener.