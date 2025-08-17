Bodrum’un Sivas Direnişi

Sivas'ın sert havası, tribünlerin baskısı, rakibin Süper Lig tecrübesi… Kâğıt üzerinde Bodrum FK için zor bir deplasmandı. Ama sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, yılmadan mücadele ettiler ve kritik bir puanı hanelerine yazdırdılar.

Maç boyunca Sivasspor'un topa daha çok sahip olması, Bodrum'un geri çekildiği anlamına gelmedi. Tam aksine; rakibin baskısını iyi absorbe eden, alanları daraltan ve kaleci Diogo Sousa'nın güven veren refleksleriyle ayakta kalan bir Bodrum izledik. Savunma hattı kusursuza yakın bir disiplinle oynadı; rakip kanat ataklarını süpüren, ceza sahasında duvar ören bir takım vardı sahada.

Elbette ki zaman zaman kontratak fırsatları da geldi. Bodrum FK hızlı çıkışlarda Sivasspor kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı ama final paslarında biraz daha dikkatli olabilselerdi, belki de üç puanı kapıp döneceklerdi. Bu eksik yan, teknik ekibin önümüzdeki haftalarda üzerine eğileceği en önemli konu olmalı.

Ama şunu unutmamak lazım: Bodrum FK bu ligde "küçük takım" gibi davranmıyor. Her rakibe kafa tutan, deplasmanda pes etmeyen, savaşçı kimliğiyle öne çıkan bir ekip olduklarını bir kez daha gösterdiler. Sivas gibi zorlu bir deplasmandan puanla dönmek, kağıt üzerinde beraberlik olsa da, moral ve özgüven açısından galibiyet değerinde.

Bodrum FK adına bu beraberlik, "bir puandan fazlası." Takım sahada sadece puan değil, karakter de ortaya koydu.

Yeşil-beyazlı camia artık biliyor ki; Bodrum'un adı Süper Lig sahnesinde sadece figüran olarak geçmeyecek. Bu direniş, bu ciddiyet ve bu disiplin, onları ligin en dişli ekiplerinden biri yapacak.