Efkan pastasını Kayseri'de kesti

Transfer döneminin bitmesiyle birlikte elindeki kısıtlı kadroyla mücadele eden Göztepe, her geçen hafta karakter koyan bir takıma dönüşüyor. Ligin dişli ekiplerinden Kayserispor karşısında alınan 1 puan, kağıt üzerinde belki çok değerli görünmeyebilir; ancak sahadaki mücadele, geri dönüş sinyalleri ve özellikle ikinci yarıda sergilenen performans, İzmir ekibi adına umut vericiydi.

Maçın ilk yarısı Göztepe adına oldukça silik geçti. Topa sahip olamayan, ikili mücadelelerde zayıf kalan, orta sahada üretkenlikten uzak bir 45 dakika izledik. Hücum anlamında neredeyse hiçbir pozisyon üretemeyen sarı-kırmızılılar, savunmada da zaman zaman zorlandı. Kayserispor'un baskısı ve topa hükmeden oyunu karşısında Göztepe, ilk devrede ayakta kalmakta zorlandı. Ancak bu takımın son haftalardaki en büyük özelliği, geri adım atmamak. Fiziksel olarak zorlandıkları anlarda bile oyun disiplininden kopmayan bir yapı var.

İkinci yarı ise bambaşka bir Göztepe izledik. Teknik heyetin yaptığı hamleler, oyunun seyrini değiştirdi. Özellikle İsmail Köybaşı, Ruan ve Godoi'nin oyuna girişiyle birlikte Göz-Göz sahada daha diri, daha üretken bir kimliğe büründü. Ruan'ın getirdiği hız ve dripling tehdidi, İsmail'in tecrübesiyle birleşince takımın pas kalitesi yukarı çıktı. Ancak en dikkat çekici katkılardan biri, savunma oyuncusu olan Godoi'den geldi. Savunmadan çıkıp hücuma destek veren Godoi, sadece top kesen değil, oyun kurulumuna ve öndeki baskıya da katkı sağlayan bir performans sergiledi. Onun varlığı, Göztepe'nin ikinci yarıdaki enerjisini yukarı çeken detaylardan biriydi.

Ve gecenin yıldızı: Efkan Bekiroğlu. Doğum gününde, adeta pastasını Kayseri'ye bırakır gibi ağlara gönderdiği frikik golüyle takımına altın değerinde bir puan kazandırdı. Topun başına geçtiğinde, "acaba mı?" diyenlerin hepsini susturan bir vuruştu. Bu gol, yalnızca skoru değiştirmedi, aynı zamanda Göztepe'nin moralini de yukarı taşıdı. Efkan'ın liderlik özelliklerini her geçen gün sahaya daha fazla yansıtması, bu takıma çok şey kazandıracak gibi görünüyor.

Bu maç özelinde değerlendirildiğinde, Göztepe'nin hâlâ eksikleri olduğu açık. Özellikle oyun kurulumunda yaşanan problemler ve hücumda alternatiflerin azlığı, sezonun ilerleyen bölümlerinde sıkıntı yaratabilir. Ancak unutmamak gerekir ki bu takım, kısıtlı bir rotasyonla, deplasmanda güçlü bir rakipten puan almayı başardı. Bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil.

Ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, belki de sezonun en kritik virajlarından birini daha kayıpsız geçti. Özgüven, takım ruhu ve mücadele gücü artıyor. Taraftarlar için bu tablo, "yeniden doğuş"un ayak sesleri olabilir. Eğer devre arasına kadar bu direnç korunabilirse, yapılacak nokta transferlerle Göztepe ligin ikinci yarısında çok farklı bir kimliğe bürünebilir.

Bu maç, sadece bir puan değil; aynı zamanda geleceğe dair güçlü sinyallerin verildiği bir 90 dakikaydı. Zorluklara rağmen pes etmeyen, değişikliklerle oyunu çevirebilen bir takım izledik. Ve belki de en önemlisi, artık sahada bir ruh var. İsmi: Göztepe.