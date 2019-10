Tarihe destanlar yazan kahraman ordumuz, önceki gün Suriye Milli Ordusu ile birlikte PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattı. Buradaki amacın güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek bölgeye barış ve huzur getirmek olduğu devletin zirvesi tarafından açıklandı. Yani amaç terörü yok etmek, barış ve huzuru getirmek. Ülkemizin sınırlarını korumak. Ama bazı terör destekçilerinin karalama kampanyasında söyledikleri gibi Türkiye orada işgale gitmiyor. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi işgalci de değiliz.

İşgal olması için iki devlet arasında savaş olması lazım. Halbuki bizim karşımızda bir devlet yok. Sadece orada kümelenmiş terör örgütleri var. Yazımın başında da belirttiğim gibi bu harekat Suriye Milli Ordusu ile birlikte yürütülüyor.

Allah'ın izniyle orada huzuru ve barışı tesis etmek amacıyla dualarla oradayız.

İnşallah en kısa zamanda hem kendi güvenliğimizi hem de bölge halkının güvenliği sağlandıktan sonra Suriye halkına bu bölgeyi hediye edecek ve bu harekat sona erecek. Yani inşallah niyet hayır akıbet de hayır olur.



HER ŞEYDEN DEĞERLİ



Bu harekatın başarıyla sonuçlanması için Türkiye genelindeki tüm camilerimizde sabah namazında dualar edildi ve Fetih Suresi okundu. Ben de sizlere bu haftaki yazımda Fetih Suresi'nin faziletini anlatacağım. Maddi ve manevi hidayet rehberi olan yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'deki her bir surenin ve her bir ayetin insan üzerinde sayısız faydaları vardır. Hepsi de Allah kelamı olmasına rağmen her birinin ayrı bir fazileti, hikmeti ve sırları bulunmaktadır.

Her bir ayeti ve sureyi okuyan kişilere, birçok manevi hediyeler verilmektedir.

İşte Fetih Suresi'nin de okunduğu zaman birçok kapıları açtığı, kolaylıkların sağlandığı ve sıkıntılardan kurtulduğu tecrübeyle sabittir. Fetih suresi'nin nazil olmasının ardından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih sûresi'ni okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1) buyurmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) tarafından bildirilen Fetih Suresi'nin faziletleriyle ilgili hadis-i şerifleri sizlerle paylaşırken, Allah (c.c.) Mehmetçiklerimizi korusun ve ordumuzu muzaffer kılsın. Kim Fetih sûresi'ni okursa, sanki Mekke'nin fethinde Resûlullah ile berâber bulunmuş gibidir. (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Kâdı Beydâvî). Ramazan'ın birinci gecesi kim namazda, Fetih sûresi'ni okursa, Allahü Teâlâ o kimseyi bütün sene korur. (Hadîs-i şerîf-Rûh-ul- Beyân). "Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, sanki Mekke'nin fethinde Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber bulunmuş gibidir."(Ebû Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/115; Ebû-Leys Semerkandî, Tefsîrul-Kur'ân, 6/20- 34). İmam Sa'lebi (rahimehullah) Fetih sûresi'nin fazileti hakkında şöyle buyurdu: "Fetih suresini okuyanların, meleklerin tesbihlerinden ve zikirlerinden nasibi vardır."