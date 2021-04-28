İzmir ile birlikte diğer kentlerdeki bazı tesisler, vatandaşların 17 günlük kısıtlamayı evleri yerine doğal ortamlarda geçirmeleri için cazip indirim kampanyaları düzenledi

Türkiye, koronavirüs vakalarının düşürülmesi ve rahat bir turizm sezonu geçirilmesi için 29 Nisan günü 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya girerken, İzmir ile birlikte Ege ve Akdeniz'deki bazı oteller ve konaklama tesisleri, vatandaşların 17 günlük kısıtlamayı evlerinde değil doğal ortamda geçirmeleri için cazip indirim kampanyaları düzenledi. Karaburun Ayıbalığı Koyu'ndaki Seal Beach Bungalow, Antalya'daki Regnum Carya ve Rize'deki Doğadakal Bungalov gibi daha birçok tesis ve otel, kapanma sürecini denize sıfır doğal ortamlarda ve bungalov evlerde geçirmek isteyenlere yönelik fırsatlar sunuyor.

DOĞRU, YERİNDE KARAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs önlemleri kapsamında tam kapanmaya geçileceğini açıklamasına İzmir'deki turizm sektörü temsilcilerinden tam destek geldi. Turizmciler, Yeni Asır'a, kısıtlamanın çok doğru ve yerinde bir karar olduğunu, sektör çalışanlarına aşı yapılmasının da güvenli turizmin sertifikasını tamamlayacak önemli bir unsur olduğunu belirttiler.



TURİZMCİLERDEN TAM DESTEK GELDİ

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç: Salgının ve vakaların önüne geçilmesi için 17 günlük tam kapanmayı kesinlikle destekliyoruz. Eğer Türkiye'de turizmden gerçekten gelir elde etmek istiyorsak pandemiyi sona erdirmemiz lazım. Bu yaz sezonundan umutluyuz

TUROYD Başkanı ve SKAL İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney: 17 günlük kısıtlama kararının yanındayız. Önemli olan turizm sezonunu en verimli şekilde kurtarmak. 18 günlük kapanmayı evlerinde geçirmek istemeyenler için bazı turizm işletmeleri cazip kampanyalar hazırlamış durumda.

DESTINATION İzmir Başkanı ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan: Turizmciler, başarılı bir turizm sezonu yaşayacak. Tatilcilerimiz endişe etmesinler. 17 günlük kısıtlamada biraz zor bir süreç geçirecekler ama dişimizi sıkıp sabredeceğiz. Böylece rahat bir yaz tatili geçireceğiz. Kısıtlama yararlı olacak

TALEPTE ARTIŞ OLDU

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanmanın konaklama tesislerinden rezervasyonu olanları da kapsaması nedeniyle, bayram için rezervasyon yaptıran birçok kişinin tatil sürecini üç haftaya uzatma yönünde talepte bulunduğu söyledi. Sektör olarak turizmde hareketliliğin bayram döneminde iç turizmle hareketlenmeye başlayacağı yönünde beklentileri olduğunu hatırlatan Çorabatır, "Ama kapatma kararı bayram dönemini de içine alıyor. Rezervasyonlar için seyahat acenteleri ve tur operatörlerimiz misafirlere tarih değişikliği veya iptallerde yardımcı oluyor. Hiç kimse endişelenmesin, hiçbir misafir mağdur olmayacak" diye konuştu.