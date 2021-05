İşgalci ve gözü dönmüş Siyonistlerin 50 yıldır esareti altında bulunan Kudüs ve Mescid-i Aksa/da yaşanan olaylar bu mübarek Ramazan Bayramı'nda hepimizin yüreğini burkuyor. İslam aleminin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, neden biz Müslümanlar için bu kadar önemlidir? Cuma sohbetimde bu konuya değineceğim.

Mekke-i Mükerreme'ye uzaklığından dolayı, "En uzaktaki mescit" anlamına gelen Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs, Hz. İbrahim'in (a.s.) Mısır'dan gelerek yerleşmesiyle peygamberler şehri haline geldi. İsrailoğulları da Hz.

İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İshak'dan (a.s.) olan torunu Hz. Yakub'un (a.s.) soyundan gelir. Aynı soydan gelen ve kitap gönderilen dört büyük peygamberden biri olan Hz.

Davud, Kenan kavimlerinden Yebusi'lerin oturduğu Kudüs'ü ele geçirerek krallığını kurup burayı başkent yaptı.



CİNLERLE İNŞA EDİLDİ

Mescid-i Aksa'nın yapımına başlayan Hz. Davud'dan (a.s.) sonra şehre hükümdar olan oğlu Hz. Süleyman (a.s.) Mescid-i Aksa'yı cinlerle birlikte inşa etti. Neden cinlerle diye soracak olursanız; Süleyman aleyhisselam; "Ya Rab! Bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsan eyle" diye dua etti. Duası kabul edilip, cinlerin, rüzgarın ve hayvanların da insanlar gibi Süleyman aleyhisselama itâat etmeleri emredildi. Süleyman aleyhisselam bir gün sarayının inşaasını kontrol ediyordu.

Ustalar ve cinler sarayın tamamlanmasıyla uğraşırken Hz. Süleyman (a.s.), sarayın balkonuna çıkıp kendisini yalnız bırakmalarını emretti. Sonra da balkonun kenarında asasına dayanıp durdu. Bu sırada Azrail (a.s.) gelerek ruhunu teslim aldı.

Asasına dayanmış bir halde vefat eden Hz.

Süleyman (a.s.) uzun bir süre öylece kaldı.

Asasını güve kurtları yiyip kırınca, Hz.

Süleyman'ın (a.s.) vefat ettiği anlaşıldı.



KUDÜS KUTSAL BİR ŞEHİR

Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçen Kudüs'te Hz.

Zekeriyya (a.s.) yaşıyordu. Onun oğlu Hz.Yahya (a.s.) da peygamber olarak görevlendirildi. Hz. Zekeriyya'nın (a.s.) baldızının kızı olan Hz. Meryem'in oğlu Hz. İsa (a.s.) da Kudüs yakınındaki Beytilahm'da dünyaya geldi. Ve son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin İsra (gece yürüyüşü) ve Miraç Mucizesi (göğe yükseliş) yine bu şehirdeki Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da gerçekleşti. Peygamberimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.) Miraç gecesi Mescid-i Aksa'da namaz kılarken, Yüce Allah (c.c.) , Kur'anı Kerim'de şöyle buyurdu: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid- i Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir." (İsra, 17/1) İşte bu nedenle Kudüs, vahye dayanan bütün dinler ve medeniyetler tarafından kutsal kabul edilir. Kubbet-üs- Sahra, Burak Duvarı, Kıble Mescidi, Nebi Kapısı, bir buçuk milyar müslümanın kalbinde son 50 yıldır yürek yarası haline geldi. Yani gidişat hayra alamet değil.

İsra mucizesiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütülen, Miraç mucizesiyle de Mescid-i Aksa'dan, Sidre-i Münteha'ya yükseltilen Hz.

Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) "ziyaret edilmeye değer" gördüğü ve teşvik ettiği üç şehirden biri olan Kudüs esaret altındayken ahirette hesaba çekilmeden önce bizlerin ciddi ciddi kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Artık bu 50 yıllık uykudan uyanma vakti geldi geçiyor bile. Rabbimizin ayeti kerimede buyurduğu gibi çevresini mübarek kıldığı Mescidi Aksa, eğer bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya ise bunda "Elhamdülillah Müslümanım" diyen herkes vebal altındadır.