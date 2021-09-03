İslam tarihi konusunda uzun yıllara dayalı araştırmalarıyla tanınan Araştırmacı-Yazar Eflatun Saygılı, tarihimiz hakkında ezber bozan bir kitap kaleme aldı.

240 sayfadan oluşan "Kültürel Hafıza ve Tarih Şuuru" adlı kitap hakkında Eflatun Saygılı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kitabın içeriği hakkında bazı ipuçları veren Saygılı, bir milletin kendi tarihini bilmesinin önemini anlattı. Sadece bir kaynaktan okunan tarihi bilgilerin doğru olmadığını bu kitapta göstermeye çalışan Saygılı, "Dostlarım, sohbetlerde anlattığım ilgilerini çeken konuları yazmamı istedi.

Eflatun Yıllar'dan sonra pandemi döneminde boş durmayıp bir kitap daha yazdım. Ecdadımızı doğru tanımak lazım.

Bu bilgiler birkaç kelimeyle geçiştirilecek konular değil.

Kültür emperyalistlerinin yanlış fikirleri empoze edip bizi doğrularımızdan uzaklaştırdıklarına inanan bir aydın olarak, tarih şuurunun çok önemli olduğunu anlattım" dedi.

KURAN MERKEZLİ BİR HAYAT

Dini ve milli değerlerimizden uzaklaşıp zayıf düştüğümüz zamanlarda kültürümüzü, inanç şeklimizi bile düşmanlarımızın belirlediğini anlatan Saygılı, "İçerideki yerli işbirlikçileri de buna destek oldu.

Hayat tarzı olarak batıya öykünen bir topluluk elde etmek istediler.

Hatta bir dönem devlet eliyle de bu özendirildi. Kültürel hafızanın önemini, çeşitli örneklerle anımsatmaya çalıştım. Bin küsur senedir Kuran merkezli bir hayatın takipçileriyiz. Milletçe ne zaman kendi değerlerimize şahsiyetli bir şekilde sarıldıysak büyüdük, ne zaman bunları bıraktık o zaman küçülmeye başladık. Allahü Teala burnumuzu yere sürttü. Dünyada hak ettiğimiz yeri tekrar elde edebilmek için değerlerimizi hatırlatma niteliğinde bir kitap oldu" diye konuştu.

100'DEN FAZLA HAÇLI SEFERİ

Kitabın içeriği hakkında da bilgiler veren Saygılı, "İnsan davranışlarıyla düşünce arasındaki ilişkiyi ele aldım. Bir kişinin davranışlarını değiştirmek için düşüncesini değiştirmek gerekir. İslam hiçbir zaman bir toplumun değişmesinde kavga, gürültü, kaos ve savaşı önermez. Bu tamamen emperyalistlerin İslam'a attığı iftiradır. İslam daima fikirle ve fikrini başkasına kabul ettirmekle yola devam eder.

Kaos ve savaşı talep etmez.

İkinci olarak 'Haçlı Seferleri ve Kudüs' konulu bir başlık ele aldım. Burada da tarih kitaplarında haçlı seferlerinin 9 taneden ibaret gibi anlatılmasının doğru olmadığını ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'den (s.a.v.) sonra bugüne kadar 100'den fazla Haçlı Seferi olduğunu izah etmeye çalıştım" dedi.

KUT'ÜL AMARE UNUTTURULDU

İngiliz kibrinin yerle bir edildiği Kut'ül Amare Zaferi'nin Çanakkale kadar önemli olduğunu ve Osmanlı Devleti'nde bu zaferin bayram olarak kutlandığını anlatan Eflatun Saygılı, "Gizli bırakılmış unutturulmuş Osmanlı'nın son başarısı.

Osmanlı Komutanı Mirliva Halil, savaşı kazandıktan sonra generallik rütbesine yükseldi. Bu savaşın önemi çok büyük.

Halil Paşa'nın İngiliz ordusunu kuşatıp esir alışının hikayesini anlattım. Bu kadar önemli bir zaferi, İngilizlerin arzusuyla İsmet İnönü zamanında tarih kitaplarından çıkarıp unutturdular.

Osmanlı'da bu zafer bayram olarak kutlanırdı.

İngilizler, Çanakkale'deki yenilgiyi kabul etmeyip stratejik geri çekilme olarak anlatırken Kut'ül Amare'yi en utanç verici yenilgisi olarak kabul eder" dedi.

ŞERİF HÜSEYİN'İN İHANETİ

Osmanlı'ya karşı Şerif Hüseyin'in ihanetini de kaleme aldığını anlatan Saygılı, "Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında Şerif Hüseyin adlı hainin büyük rolü var.

Bugünkü FETÖ hain örgütünü anlayabilmek ve aynı delikten sokulmamak için Şerif Hüseyin'in ihanetini okumakta fayda var. Kulu, sorumluluktan uzaklaştırmaya kadar götüren insanlar olduğunu gördüğüm için kaza ve kader konusunu da ele aldım" dedi. Saygılı, kitapseverlerin esere Yüzleşme Yayınları veya Kitap Yurdu adlı siteden ulaşabilecekleri bilgisini verdi.