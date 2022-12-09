5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmakta olup, bu hakkın verilişinin 88. yıldönümünü bu hafata hep birlikte gururla kutladık. Kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşması için çeşitli etkinlikler ve programlar da düzenlenerek topluma çeşitli mesajlar veriliyor.

Bu etkinliklerden biri de Karşıyaka Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından Kemalpaşa Cami i imamı Selim Seyar'ın Kur'anı Kerim tilaveti okuması ile başladı.

Programa Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Müge Hanay Ünveren, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, İş Adamı Osman Avcı, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileri, Kur'an kursu kursiyerleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an kursu öğrencilerinden emekli öğretmen Ergül Yalın'ın sunduğu program da Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler bir konuşma yaptı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, kadına yönelik şiddetin vicdansızlığın zirve noktası olduğunu söyledi. Gürler konuşmasını şöyle sürdürdü:

Şiddet kime, neye karşı ve hangi şekilde yapılırsa yapılsın dinimizin, asla kabul etmediği bir davranış biçimidir. Kadına şiddet vicdansızlığın zirve noktasıdır. Şiddetin meşru bir gerekçesi olamaz. Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İnsanlıkla bağdaşmayan bir günahtır. Her insanın canı, onuru ve hakları dokunulmazdır. Kadın ile erkek arasındaki biyolojik farklılığın ötekileştirmeye gerekçe kılınması ve hak ihlallerine yol açması, dinin, aklın ve vicdanın asla tasvip etmediği bir durumdur. Dinimiz haksız yere insan öldürmeyi bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer tutmuştur.

Bu manada ne ailede ne de toplumda en ufak şiddete rıza göstermemiştir.

İSLAM NEZAKETİ ÖĞÜTLER

Gürler, "Peygamberimiz 'Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların zarar görmediği kimsedir' buyurmuştur. Müslüman da kimseye zarar vermeyecek, bilerek karıncayı dahi incitmeyecek bir hayat tarzını benimseyip yaşamaya çalışmalıdır.

Şiddet olarak nitelendirilecek her türlü tavır ve davranıştan sakınmalıdır. Her türlü şiddet ve terörün, aile içi şiddetin, kadın cinayetlerinin son bulduğu, sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünya dilerken 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Karşıyaka Müftülüğünce Kur'an kursu öğrencileri arasında yapılan kadına şiddet konulu kompozisyon yarışmasında ilk üç dereceye girenler kompozisyonlarını okudu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Müftüsü İsa Gürler, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, İş Adamı Osman Avcı, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileri tarafından verildi.