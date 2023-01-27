2023’ten itibaren İslam çağı başlıyor

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, 2023 yılına mübarek üç aylarla birlikte girerken yeni yılın insanlığa neler sunacağına dair açıklamalarda bulundu. 2023 yılının İslam Medeniyeti'nin veya doğu medeniyetinin yükselme vakti olduğunu belirten Bulut, bir kırılma noktası olduğunu ve çok eskilerden beri bu tarihe işaret edildiğini söyledi. Bu yılın İsrailoğulları'nın tarihinin ve takviminin sona ermeye başladığı bir yıl da olacağını belirten Bulut şunları anlattı: Artık iyiliğin galip geleceği bir çağ başlıyor. Yani Mesih ve Mehdi'nin deccalin sonunu getireceği, insanlığın kapitalizme, adaletin adaletsizliğe, iyiliğin kötülüğe hakim ve galip geleceği bir döneme giriyoruz. Bu çağdaki iş yapacak gençlerden çok ümitliyim.

Bu gençler, bize daha iyi daha adaletli ve daha sağlıklı bir çağ inşa edecekler.

Bu yıldan itibaren beşeriyetin hayatında merhamet ve meşakkatin daha ağır basacağı bir dönem olacak. Kadının ruhu ve şefkati daha çok dünyaya dokunacak ve dünya gerçekten daha yaşanabilir bir hale gelecek. 2023 bu dönemin başlangıcıdır.

Artık eski çağlardaki eski anlayışlar ve eski yaklaşımların eskide kalacağını hissedeceğiz. Bu yeni dönemde gerçekten hürriyetin, bireyselliğin, huzurun ve adaletin öne çıkacağı bir yıl olacak.



HERKES SAFINI BELİRLESİN

Pandemiler, gıdaların genetiğinin değiştirilmesi, küresel ısınmaya neden olan etkenler gibi birçok konuda tedbir alınmazsa şeytan ve şeytanın askerleri insanı kandırıp cennetten dünyaya nasıl sürdürdüyse aynı şekilde dünyadan da sürdürecek. Dünyayı insanoğlu için yaşanmaz bir hale getirecek. İşin özü budur.

Sonra da Cenab-ı Allah'a, ayette buyurulduğu gibi, "İşte övdüğün insan bu" diyecek. Şeytan bunu kibrinden yaparken ruhunu şeytana satanlar da dünyanın sonunu getirerek insanlıktan intikam almak istiyor. İsrailoğulları'nın da şeytan gibi kendini herkesten üstün görüp insanlardan intikam almak istemesinin nedeni bu.

1948 yılında kurulan İsrail devleti bunların ikinci dönemidir. İsrailoğulları'nın yeni bir versiyonu çıktı. Allah'ın kitabını arkalarına atıp içinde Allah olmayan bir yaşam biçimi oluşturdular. Böylece ilk defa sekülerizm kavramı ortaya çıktı. İşte bunlar yeni iktidarlarında da şeytana tabi oldu.

İsrailoğulları'nın şeytana uymaya devam etmesiyle birlikte deccalizm çıktı. Teknoloji öyle bir hale geldi ki bir tek insanın kendi kendine havada uçması kaldı. İnsanlığın sürekli 5-10 yıl önünden giderek alt yapı hazırlıyor. Virüs çıkarıp gıdaların genetiğiyle oynuyorlar. Kıyamet alametlerinden olan Deccal ile Mesih arasındaki savaşta herkesin safını belirlemesi gerekir.



YÜKSELİŞ 2014'TE BAŞLADI

2014 yılında Kur'an'ın yükselişi başladı.

2020'den sonra zirveye çıktı. Çünkü Cenab-ı Hak, İslam dinini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) bütün dinlere üstün kılması için gönderdi.

İşte bundan sonra kim Allah'a yönelecekse Kur'an ile yönelecek. 2018'de Başkanlık sistemi ile "Kafirun" dönemi kapandı. Artık "İzacae" dönemine girildi.

Artık insanlık fevc fevc İslam'a akın ediyor. Bu yeni dönemde İslam dininin yükselişini insanlığın aklı bile almayacak.

Hemen arkasından "Tebbet" dönemi gelecek. Bu dönemde Ebu Lehep'ler yok olacak. İslam'ın önünde duran tüm liderler ve engeller gidecek. Sonra ayette buyurulduğu gibi "Onlar, Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Fakat Allah kafirler istemese de nurunu mutlaka tamamlayacak" (Saff /8). Daha sonra tüm insanlığın Allah'a sığındığı felak ve nas dönemi gelecek. 2024'e kadar biraz sıkıntı çekilebilir. Ama ondan sonra Allah'ın izniyle 2083 yılına kadar İslam çağı olacak. Müthiş bir adalet sağlanacak.

Yani tüm teknoloji hayır işleri için kullanıldığı zaman muazzam bir dönem yaşanacak. İnşallah bu millet deccali ve şeytanın askerlerini yerle bir edecek.

İsveç'te Kur'an'ın yakılması ve yüce dinimize yapılan saldırılar, İslam'ın bu yükselişinin göstergesidir.