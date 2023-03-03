BERAT KANDİLİ EBEDİ KURTULUŞA VESİLEDİR

Mübarek Ramazan ayına girmeye sayılı günler kala çok önemli bir güne doğru yaklaşıyoruz. Bu önemli günün adı 6 Mart Pazartesi günü idrak edeceğimiz Berat Kandili'dir. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, İslam dininde en önemli kabul edilen günlerdir biridir. Çünkü Berat gününde, 1 yıl içinde gerçekleşecek olan ameller, ömür süreleri, ölüm nedenleri, yükselmeler ve alçalmalar yani hayatımızla ilgili her şey Levh-i Mahfuz'a yani kader kitabına yazılır. "Allah Teala tüm şeyleri Berat Gecesi'nde takdir eder. Kadir Gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder." (Fahrüddin Razi, Tefsirü'l Kebir, 23/293)... Onun için böylesine önemli bir güne önceden hazırlık yapıp kesinlikle fırsat bilmeliyiz. Yine bu geceyi önemli kılan özelliklerden biri de Allah'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek kullarına "'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!..

Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" diye buyurmasıdır.

İHLAS VE SAMİMİYETE BAĞLI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim.Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât" 191)... Bu nedenledir ki bu geceye arınma, kurtulma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmak anlamına gelen "Berat" adı verilmiştir. Böylesine önemli bir geceyi hele ki Yüce Yaradan'ın bu çağrısına gönlümüzü açmalı ve kurtuluşa erenlerden olmak için gayret göstermeliyiz.

İşte bu yüzden kendimize çeki düzen verip o geceye hazırlıklı olmalıyız.

İnşallah Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bizlere müjdelediği bu çağrıya koşmak, bizi hem bu dünyada hem de sonsuz alemde kurtuluşa erdirir. Önümüzdeki 1 yılda yaşayacağımız olayların seyrini Allahü Teala'ya en kalbi duygularla yapacağımız dua, niyaz ve ibadetlerle değiştirebilmek bizim ihlas ve samimiyetimize bağlı.

BU GÜNÜN KIYMETİNİ BİLELİM

Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Tefsirlerde Kur'an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu gecenin özelliklerini Hz. Aişe (ra) validemize anlatırken şöyle buyurmuştur: "Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz."(Buhârî, et-Tergîb ve't-Terhib, II, 118)... Bizler de bu gece, kendi kendimizi 'Nerede hata yaptık? Kimin kalbini kırdık?

Kime zulüm ve haksızlık ettik? Kime iftira attık?

Kime zarar verdik? Allah'ın razı olduğu gibi dosdoğru bir hayata yaşadık mı?' gibi sorularla hesaba çekerek erdemli, adil ve iyi bir insan olmak için gayret göstermeliyiz.

Özellikle işlenin günahlara bir daha yapmamak üzere tövbe edip Allah'tan af dilemek, kaza namazlarını kılmak, Kuran okumak böyle gecelerde çok önemlidir. Yüce Allah, bizleri böyle gecelerin kadri ve kıymetini bilen, duaları kabul olan ve rahmetiyle muamele ettiği kullarından eylesin.