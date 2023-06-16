Babanın çocuğuna duası peygamber duası gibidir

Önümüzdeki Pazar babalar günü olarak kutlanacak. İslam dininde anneler günü, babalar günü gibi günler yoktur. Her ne kadar İslam'da böyle günler olmasa da anne ve babaya olan saygıya çok büyük önem verilmiştir. Hatta Cenab-ı Hak, kendi rızasını anne-babanın rızasına bağlamıştır.

Bu hakikati Resulullah (asm) Efendimiz şöyle haber verirler: "Allah Teala'nın rızası, anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Teala'nın gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle celbedilir." (Tirmizî, Birr, 3). Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Ana-babasına iyilik edene ne mutlu! Allah Teala onun ömrünü ziyadeleştirsin!" (Heysemî, Mecmeu'z-zevaid, 8/137) hadis-i şerifi çok büyük müjdedir.

VEFA BORCU VARDIR

İslam dininde nasıl ki annelere "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" gibi ayet ve hadislerle önem verildiği bildirildiyse babalar için de ayet ve hadisler mevcuttur.

Hz. Enes'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibidir" (Camiüssağir-4199) buyurmuşlardır.

"ÖF BİLE DEMEYİN"

Bu konuda şu ayetlerle anne ve babaya saygının önemi buyurulmaktadır:

"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın..." (Nisa, 4/36) "Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını vasiyet ettik! Çünkü anası, onu nice sıkıntılara katlanarak (karnında) taşımıştır.

Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için:) Önce bana, sonra da ana-babana şükret! diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır." (Lokman, 31/14) Yüce Rabbimiz, onlara karşı en ufak bir memnuniyetsizlik göstermeye bile müsaade etmemiştir.