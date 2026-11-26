Dünya ekonomisi, jeopolitik gerilimlerin yalnızca siyasi dengeleri değil, üretimden tüketime kadar bütün ekonomik sistemi nasıl etkilediğini bir kez daha görüyor. İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların merkezinde bulunan Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin en kritik enerji geçiş noktalarından biri haline gelmiş durumda.



Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin de önemli bir bölümü bu güzergâha bağımlıydı. Dolayısıyla burada yaşanan her aksama, enerji fiyatlarından deniz taşımacılığına, sigortacılıktan gıda üretimine kadar geniş bir ekonomik zinciri etkiliyor.



PİYASALARA DARBE

Boğazdaki güvenlik sorunları petrol arzını daraltarak enerji piyasalarında ciddi belirsizlik yarattı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Mart 2026 değerlendirmesinde, Hürmüz üzerinden gerçekleşen günlük petrol ve petrol ürünü akışının savaş öncesindeki yaklaşık 20 milyon varil seviyesinden çok düşük düzeylere gerilediği belirtilmişti.



Petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnızca akaryakıt giderlerini artırmıyor.

Nakliye, elektrik üretimi, sanayi ve tarımsal üretim maliyetleri de bundan doğrudan etkileniyor.

Enerji ithalatçısı ülkeler aynı miktarda enerji için daha fazla döviz ödemek zorunda kalıyor.



MALİYETLERİ YÜKSELİYOR

Savaş riski nedeniyle Hürmüz'den geçecek gemilerin sigorta primleri olağanüstü yükseldi. Gemilerin daha uzun alternatif rotalara yönelmesi, teslimat sürelerini uzatırken navlun maliyetlerini de artırıyor. Böylece enerji krizinin faturası diğer ürünlerin fiyatlarına da yansıyor. 18 Kasım 2026'da gündeme gelen, tek bir geçiş için sigorta maliyetinin 64 milyon dolara çıktığı yönündeki açıklama bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Ancak sigorta piyasasındaki maliyet artışı, krizin ekonomik boyutunu ortaya koyuyor.



TÜRKİYE AÇISINDAN RİSKLER

Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor.



Bu nedenle Hürmüz'deki gelişmeler ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi enerji ithalat faturasını artırarak cari açığı büyütebilir. Döviz talebindeki artış ve enflasyonla mücadelenin zorlaşması da muhtemel sonuçlar arasında.



Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, taşımacılık ve üretim maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarına yansıyabilir. Mazot, gübre, elektrik ve nakliye giderlerindeki artış özellikle gıda fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucunda en büyük yük yine sabit gelirli vatandaşların omuzlarına binecektir.



GIDA ÜRETİMİ TEHLİKEDE

Körfez bölgesinden yapılan gübre ve petrokimya hammaddesi sevkiyatlarının aksaması tarımsal üretim ve sanayi açısından risk yaratıyor. Gübre fiyatlarının yükselmesi üreticinin maliyetini artırırken gelecek dönem gıda fiyatlarını da baskılayabilir. Plastik, kimya, tekstil ve ambalaj sektörleri de enerji ve hammadde maliyetlerinden etkileniyor.



Hürmüz krizinin en önemli dersi, enerji güvenliğinin yalnızca petrol satın almakla sağlanamayacağıdır. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırması, enerji verimliliğini artırması, stratejik rezervlerini güçlendirmesi ve yerli üretim kapasitesini geliştirmesi gerekiyor.



Sonuç olarak Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel ekonominin enerjiye bağımlılığını ve jeopolitik risklerin ekonomik maliyetini gözler önüne seriyor.

Boğazın yeniden güvenli hale gelmesi bile bütün maliyetlerin hemen ortadan kalkacağı anlamına gelmez.



Unutulmamalıdır ki savaşların siyasi kazananları olabilir; ancak ekonomik faturayı çoğu zaman üretici, tüketici, çalışan ve dar gelirli vatandaş öder. Krizin gerçek maliyeti, yalnızca petrol fiyatlarıyla değil, kaybedilen refah ve satın alma gücüyle ölçülecektir.