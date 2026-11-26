Sıfır Atık Hareketi, Türkiye ekonomisine bugüne kadar 365 milyar liralık katkı sağlarken 90 milyon ton atığın yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'a, 2053'te ise yüzde 70'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, döngüsel ekonomi ve COP31 kapsamında yürütülen küresel çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir çevre hareketi olarak filizlenen Sıfır Atık Projesi, dokuz yılda sınırları aşan dev bir kalkınma modeline dönüştü. Türkiye ekonomisine bugüne dek tam 365 milyar liralık dev bir katma değer kazandıran ve geri kazanım oranını yüzde 40'lara taşıyan bu vizyon, artık COP31 masasında küresel iklim politikalarına yön veriyor. Ekonomi Yazarımız Gonca Elibol, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Türkiye'nin 2035 ve 2053 yeşil dönüşüm hedeflerini, sanayide döngüsel ekonomi devrimini, yerel yönetimlerin dijital atık takibi sorumluluğunu ve tüm dünyaya yapılan o kritik çağrıyı konuştu.

- Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye ekonomisine sağladığı toplam katma değer nedir? Önümüzdeki beş yıl için öngördüğünüz ekonomik hedefler nelerdir?

2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2026 yılı itibarıyla yüzde 40'lara yükselttik. Bugüne kadar 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı ekonomimize kazandırdık. Bunun Türkiye ekonomisine sağladığı toplam katkı 365 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlar bize sıfır atığın aynı zamanda güçlü bir ekonomik kalkınma modeli olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, 2035 yılında geri kazanım oranımızı yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e çıkarmak.

- Bu dönüşümü hızlandırmak amacıyla bugüne kadar hangi somut eylemler gerçekleştirildi? Döngüsel Ekonomiye geçişten bahseder misiniz?

Döngüsel ekonomiye geçişte en önemli adım, atığı ortaya çıktıktan sonra yönetmek yerine en başından önlemektir. Ürünlerin daha uzun ömürlü tasarlanması, yeniden kullanımın yaygınlaştırılması, onarım kültürünün desteklenmesi ve geri kazanılmış hammaddelerin üretim süreçlerine dahil edilmesi bu dönüşümün temel unsurlarıdır. Türkiye'nin 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 7 öncelikli sektörde 53 eylem belirlenmiş olması çok önemli bir adımdır. Ambalaj, plastik, tekstil, inşaat, elektronik, batarya ve araç, gıda ve biyokütle sektörleri bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. VakıfBank ile yürüttüğümüz çalışmalar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz temaslar, çevre yatırımlarının finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Burada temel yaklaşımımız, çevresel dönüşümü işletmeler için aynı zamanda ekonomik bir fırsata dönüştürmek.

- Atıkların türünü, miktarını, kalitesini, ekonomik değerini ve coğrafi dağılımını belirleyecek kapsamlı bir Ulusal Atık ve İkincil Hammadde Envanteri çalışmanız hangi aşamada? Bu verilerin uluslararası standartlarla sınıflandırılarak sanayinin hammadde ihtiyacıyla eşleştirilmesi için hangi kurumlarla iş birliği yürütülüyor? Envanterin ekonomik karar alma süreçlerinde kullanılması konusunda hedeflediğiniz takvim nedir?

Atığı doğru yönetebilmek için öncelikle elimizdeki kaynağı tanımamız gerekiyor. Hangi şehirde, hangi sektörde, ne miktarda ve ne nitelikte atık oluştuğunu bilmeden doğru yatırım kararları almak mümkün değil. Bu nedenle atıkların miktarını, niteliğini, ekonomik değerini ve coğrafi dağılımını ortaya koyacak veri altyapısının güçlendirilmesini önemsiyoruz. Ulusal ölçekte güvenilir, karşılaştırılabilir ve güncel verilerle çalışan bir envanter yaklaşımı, döngüsel ekonominin en önemli ihtiyaçlarından biri. Sıfır Atık Vakfı olarak 81 ilde gerçekleştirdiğimiz Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları bu veri ve ihtiyaç altyapısının sahadan beslenmesine katkı sunuyoruz. Belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları, sanayi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla aynı masada buluşuyoruz. Şehirlerin atık potansiyelini ve ekonomik önceliklerini değerlendiriyoruz. Amacımız, bu birikimin kamu politikalarına ve sanayi yatırımlarına yön verecek somut çıktılara dönüşmesi. İkincil hammaddelerin kalite standartlarının ve izlenebilirliğinin güçlendirilmesi de bu sürecin ayrılmaz bir parçası.

- Vatandaşın ayrıştırdığı atığın hangi tesise ulaştığını, nasıl değerlendirildiğini ve ekonomiye nasıl kazandırıldığını mobil uygulama üzerinden takip edebileceği ulusal bir dijital sistem için çalışmalarınız nelerdir? Bu uygulamanın yerel yönetimlerde ortak standartlarla yaygınlaştırılması ve dijital izlenebilirliğin yasal güvenceye kavuşturulması konusunda hangi düzenlemelere katkı sunuyorsunuz?

Bir vatandaşımız evinde atığını ayrıştırıyorsa bunun gerçekten geri kazanıldığına, yeniden üretime kazandırıldığına inanmalı. COP31 sürecinde de dijital koordinasyon merkezimiz üzerinden 1000'in üzerinde kurum başvurusunu değerlendirdik. Bu merkezle farklı kurumların ihtiyaçlarını dinliyor, çözüm önerileri geliştiriyor ve iş birliklerini koordine ediyoruz. Yerel yönetimlerde ortak veri standartlarının oluşturulması, atık toplama ve geri kazanım süreçlerinin şeffaf biçimde izlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

- Bu ortak akıl ve kurumsal iş birliğiyle ortaya çıkan önerilerin ulusal politikalara, yatırım kararlarına ve yerel uygulamalara dönüştürülmesinde nasıl bir stratejik yönetim modeli izliyorsunuz? Özellikle farklı şehirlerin ekonomik yapısı, sanayi kapasitesi ve atık potansiyeli dikkate alınarak önceliklerin belirlenmesi, kurumlar arasında görev ve sorumlulukların dağıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması konusunda nasıl bir koordinasyon yürütüyorsunuz?

Bizim çalışma modelimizin merkezinde ortak akıl, istişare ve sahada uygulama var. Sıfır Atık Vakfı olarak kendimizi yalnızca projeler geliştiren bir kurum olarak değil, farklı paydaşları ortak hedefler etrafında buluşturan bir koordinasyon ve iş birliği platformu olarak konumlandırıyoruz. İsraf, atık ve kaynak yönetimini 15 tematik masa üzerinden ele alıyor; şehirlerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini değerlendiriyoruz. Her ilin kendi ihtiyacına göre, yerelden ulusala bir hareket prensibi içindeyiz. Buradan çıkan önerilerin Yerel ve Şehir Sıfır Atık Hedef Belgelerine dönüşmesini önemsiyoruz. Bir şehirde tarımsal atıklar, diğerinde sanayi atıkları, bir başkasında gıda israfı öncelikli olabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum liderliğinde, COP31'de savunduğumuz imece anlayışı da tam olarak budur: Herkesin sorumluluk aldığı, birlikte ürettiği ve sonuçları sahada gördüğü bir model.

- Bugün itibarıyla devam eden, yatırım aşamasında bulunan ve yakın dönemde hayata geçirilecek öncelikli projeleriniz nelerdir?

Sıfır Atık Vakfı olarak çalışmalarımızı yalnızca geri dönüşümle sınırlamıyoruz. Eğitimden finansmana, kadınların güçlendirilmesinden gençlerin iklim eylemine, yerel yönetimlerden uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir alanda çalışıyoruz. COP31 bu çalışmalarımızı küresel ölçekte görünür kılmak ve yeni ortaklıklar geliştirmek açısından önemli bir fırsat oldu. Teknoloji ve inovasyon alanında T3 Vakfı ile birlikte COP31 İklim Teknolojileri Creathonu'nu gerçekleştirdik. Gençlerin iklim sorunlarına teknoloji temelli çözümler geliştirmesini destekledik. Ayrıca küresel gençlik gönüllü ve elçi ağı Sıfır Atık Nesli'ni (GenZero) başlattık. Kadınların dönüşüm sürecindeki rolünü güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte 81 ili kapsayan Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Kadın Elçileri aracılığıyla çevre bilincinin hanelerden mahallelere yayılmasını hedefliyoruz. Finansman alanında VakıfBank ve diğer paydaşlarımızla yeşil yatırımların desteklenmesi için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları ile sürdürülebilir havacılık, farklı kurumlarla plastik kirliliğinin azaltılması ve kaynak verimliliği alanlarında iş birlikleri geliştiriyoruz.

2050'DE 149 MİLYAR TON DAHA AZ EMİSYON

- Türkiye'nin sıfır atık alanında dünyaya örnek olan konumunu güçlendirmek ve bu deneyimi uluslararası bir kalkınma modeline dönüştürmek için 2035 ve 2053 perspektifinde belirlediğiniz stratejik hedefler nelerdir? COP31 sonrası dünya liderlerine, uluslararası kuruluşlara, iş dünyasına ve vatandaşlara sürdürülebilir bir gelecek için çağrınız nedir?

ARAŞTIRMAYA göre sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla 2050 yılına kadar 149 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesi mümkün. 2035 yılı için iki önemli küresel hedefimiz bulunuyor: Küresel belediye katı atık üretimindeki öngörülen artışı en az yüzde 50 azaltmak ve küresel döngüsel malzeme kullanım oranını yüzde 6,9'dan en az yüzde 15'e yükseltmek. Türkiye açısından ise 2035'te yüzde 60, 2053'te yüzde 70 geri kazanım hedeflerimiz var. COP31'i yalnızca bir iklim zirvesi olarak değil, uygulamaya geçiş için bir fırsat olarak görüyoruz. Dünya liderlerine çağrımız; sıfır atığı iklim politikalarının, kalkınma planlarının ve ekonomik yatırımların merkezine almalarıdır. Vatandaşlarımıza da çok önemli bir çağrımız var: Sıfır atık büyük kararların yanında küçük ama sürekli alışkanlıklarla büyür. Yeniden kullanmak, ihtiyaç kadar tüketmek ve kaynaklarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Bizim hedefimiz, gelecek nesillere yalnızca daha temiz bir dünya değil, kaynaklarını koruyan, adil, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen bırakmak. Çünkü dünya ortak evimiz ve bu evi korumak hepimizin ortak sorumluluğu.