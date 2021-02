Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Rachel Ray, Wolfgang Puck, Paula Deen, Nigella Lawson, Anthony Bourdain ya da Ali Güngörmüş, Serkan Güzelçoban, Maksut Aşkar ve Osman Sezener isimlerini hiç duydunuz mu?

Bu isimler Dünya ve ülkemiz mutfağının doruklarındaki şeflerden bazıları.

Gordon Ramsay bir restoranlar zincirine sahip ve lokanta sektörün zirvesinde!

Türkiye olarak sadece iki Michelin yıldızlı şefimiz varken sadece Gordon Ramsey'in 16 Michelin Yıldızlı şefi var.60 milyon doları aşan serveti ile mesleğini en iyi yapan ikon şeflerden birisi.

Jamie Oliver ise yazdığı yemek kitapları ve yaptığı programlar ile çok sevilen bir şef. Ayrıca İngiliz Mutfağı gibi Dünya Mutfak kültüründe esamesi okunmayan kendi ülkesinin mutfağına tutku ile bağlı ve her fırsatta çoban turtası, etli yahni ve püre gibi İngiliz lezzetlerini sunmayı iş edinmiş görünüyor.

Rachael Ray ise belki de Dünyanın en sempatik ve ünlü aşçısı. Aynı zamanda televizyon şovları, kitapları, kendi ticari markası ile pazarladığı mutfak araç gereçleri ile neredeyse sektörün imparatoriçesi olmuş bir isim. Belki Rachael'i, Amerika'nın en çok izlenen televizyon kanallarından Food Network'ün yayınladığı Tasty Travel ve 30 Minute Meals gibi birbirinden farklı konseptlere sahip programlarından hatırlayanınız olacaktır. Ayrıca elinizde tuttuğunuz 'Bon Apatitte' dergimiz konseptinde Everyday with Rachael Ray adlı bir gastronomi dergisinin de patroniçesi.

Wolfgang Puck, kullandığı her malzemeyi kendi çiftliğinde üretiyor. Kendisinin 22 restoranı var ve her sene Amerika'nın en iyi 40 restoranı içine bu 22'nin tamamı giriyor! Özelliği Kaliforniya, Fransız ve Asya mutfağını eşsiz yeteneği ile harmanlaması. Bu yüzden de özellikle uzak Asya'da en çok taklit edilen şeflerden. Kendisi oldukça mütevazı bir kişilik, yemek yapmayı annesinden öğrendiğini söylüyor! Sinemaseverlerin her sene ilgiyle takip ettiği Oscar törenlerinin de değişmez kadrolu aşçısı.



İLGİNÇ ÖYKÜLER

Amerika'daki Lady&Sons restoran zincirinin sahibesi Paula Deen'ın da ilginç bir öyküsü var. Evinde yaptığı yemeklere arkadaşlarının ilgisi o kadar yoğun olmuş ki siparişlere yetişememiş.

Önce küçük bir işletme ve pratik tariflerle dolu bir kitap derken şimdilerde Amerika'nın en ünlü gastronomi şeflerinden ve yazdığı 14 kitabı da en çok okunan yayınlardan olmuş.

Rachel Ray ve Paula Deen tamam da eğer Dünyanın gastronomi alanında tanınan en güzel şefi kimdir diye sorsanız herkes Nigella Lawson adını zikredecektir.

Toplumda kadının yeri konusunda günümüze ortaçağdan ışınlanmış gibi bazı görüşlere sahip bu arkaik şef, kadının tek görevinin evini çekip çevirmek ve eşi ile çocuklarını iyi beslemek olduğuna inanıyor! Ne gam, Nigella, BBC'nin gastronomik yüzü ve dünyanın gastronomi alanındaki popülerliğinden kimsenin şüphe duymadığı J. Lyons Company'nin muazzam yetenekli veliahtı.



ZORLU VE SERT BIR EĞİTİM

Anthony Bourdain'i ise herkes tanır! Kariyerine bulaşıkçı olarak başlamış olan CNN'in bilinen "No Reservations"programının yapımcısı ünlü şef. Ülkemizde de ikonik şefler var: Ali Güngörmüş ve Serkan Güzelçoban, Michelin Yıldızı alma onuruna sahip ilk şeflerimiz. Güngörmüş, Akdeniz Mutfağı konusunda dünyaca ünlü bir şef. Güzelçoban ise Almanya'da yetişmiş Denizlili bir gurbetçi çocuğu. Maksut Aşkar, ünlü restoran Neolokal'de kendi mutfağını yaratan minimalist bir şef. Osman Sezener ise İzmir'den bir marka isim, ABD, İtalya ve İstanbul'da çalıştıktan sonra Urla'da "Od Urla" isimli restoranı açtı. İnsanlar, Bodrum ve Marmaris'e giderken O'nun mutfağını tatmak için yol güzergahını değiştiriyor.

Doğrusu ünlü şef olmak çok zorlu ve sert bir eğitimi gerekli kılıyor. Güçlüklerle dolu bir çıraklık sonrası mutfakta pişmeden şefliğe yolculuk başlamıyor. Temel aşçılık becerisi olmazsa olmaz. Disiplin, özveri ve elbette ki hakim olunan geleneksel pişirme tekniklerine ve tatlarına modern hibrit eklemelerle inovatif yaratılar için yetenek şart. Ünlü olma sonrasında ne mi var? Sürekli çalışmak ve Dünya mutfak trendlerini takip etmek!