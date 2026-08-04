Mars’ta gün batımı

Her okuyucumun, içinde bulunduğu ekosisteminin farklılığının bilincindeyim. Bireysel sosyoekonomik durumumuz ve entellektüel potansiyellierimız bağlamında, çok çeşitli umutlar ve kaygılar içindeyiz hepimiz. Bazılarımız günlük ekonomik sürdürülebilirlik stresi içinde değişik manuplatif atraksiyonlar yaparken, diğerleri İran Savaşından küresel iklim değişikliği ve insanlığın geleceği spektrumunda farklı odaklanmalar içinde. Bunlar, insanın o muazzam doğası içinde normal karşılanabilecek durum tespitleri. Herhalde insana dair hiçbir şey için şaşırma durumuna dair duygu durum bozukluğu, hiçbirimizde söz konusu değil!

KIZIL GEZEGEN

Yine de yaşadığımız yüzyılda, kişisel gerçekliğimiz ne olursa olsun, muazzam gelişmelere gözümüzü kapatmamız söz konusu değil. Sadece insan psikolojisinin içinde kaybolduğumuz derin dehlizlerinden bahsetmiyorum ya da yapay zeka evreninin önümüzde açılan hayret verici doğasından da... Sadece, şu an için, içinde bulunduğunuz psikodinamik yapı ve bireysel sorunlar ne olursa olsun, bir an için, sadece gezegenimiz hariç tutulursa, halen Güneş sisteminde bulunan gezegenler içinde kütlesinde sıvı ve su dolayısı ile yaşam içermesi en olasılık dahilindeki Mars' a odaklanın! Yani şu ünlü kızıl gezegene!

FARKLI KÜLTÜRLER

Roma Mitolojisinde savaş tanrısı Mars'a ithaf edilen bu gezegen, yüzeyindeki demir oksit nedeni ile kızılımsı bir bir görünüm arz eder. Eski Yunanlılar, Babil kültüründe ateş ve yıkım ilahı olarak Mars için ifade ettikleri Nergal'ı, Ares şeklinde kendi kültürlerine aldılar. Hint mitolojisinde de Mangala olarak görürüz. Eski Mısır'da "kızıl Horus" olarak belirir. İbrani kültüründe Ma'adim, Arapça'ya El- Mirrih olarak geçer. Türkçe'de de buna izafeten 'merih' isimlendirmesi söz konusudur. Eski Türkler Mars'a Sakit derlerdi.

DÜNYA - MARS BENZERLİĞİ

Tüm kadim kültürlerin, bu gezegene duyarlı olmasının elbette bir nedeni var. Mars'ın yarıçapı, dünyanınkinin yarısı kadar. Dünyanın total hacminin de %15'i kadar bir hacme sahip.Kütlesi de dünyanın %11'i kadar. Güneşten uzaklığı 230 milyon km ve yörünge süresi de 687 dünya günü. Yani bir Mars günü, Dünya gününden biraz daha uzun sürüyor. Tam olarak belirtmek gerekirse 24 saat, 39 dakika ve 35.24 saniye. Bu hesapla, bir Mars yılı 1.8 dünya yılına eşdeğer. Gezegenimize uzaklığı ise, yörüngesine göre değişmekle birlikte 55 ila 100 milyon km arasında değişiyor.

MARS'TA YAŞAM

Her nedense, Mars'a bilimsel gözlem uyduları göndermeden önceleri bile, insanlık, Mars'ta zeki canlıların olduğuna yönelik bir takım mitleri ortak belleğinde oluşturmuş durumda idi!. Schiaparelli, ilkel teleskopu ile Mars'ta gördüğü kanalsı yapıları bir gelişmiş uygarlığa bağlarken, Percival Lowell, kitaplarında çorak gezegenin zeki uygarlıklarına yelken açmıştı! Efsanevi Mucit Nikola Tesla bile, Mars'tan tekrarlayan sinyaller aldığını beyan etmişti! Hatta 1901'lerde, Harvard Üniversitesi Astronomi Gözlemevi Müdürü Edward Charles Pickering, New York Times için kaleme aldığı bir makalede, Mars'tan irtibat kurmak isteyen varlıklardan söz etmişti! Daha da ötesi, araştırma uyduları Mars yörüngesine oturtulup, gezegenin bir canlı organizmaya sahip olmadığı verileri alındığında bile, bu gezegende olup farklı bir boyutta yaşayan zeki uygarlıklar olduğuna dair fantastik teorilerden vazgeçilmedi!

NASA'NIN MİSYONU

Mars'a NASA'nın 2001'de gönderdiği ve halen de görevini sürdüren, bugünlerde vizyona giren Homeros'un epik destanından uyarlanan ve Christopher Nolan tarafından yöneltilen Odyssey filmi ile aynı ismi taşıyan Mars Odyssey uydu aracından bu yana, değişik devletlerce sayısız bilimsel uydu gönderildi. En son, yine NASA, 17 Temmuz 2020'de, içinde, 'ingenuity' isimli bir helikopter taşıyan Persenerance uzay aracını Mars'a gönderdi. NASA uzmanları halihazırda varolan bazı teknik problemleri çözüp, projelendirilen Orion uzay gemisi ile, 2037 yılında ilk insanı Mars'a gönderebileceklerini açıkladı.

ORGANİK MADDELER

Tahmin edersiniz, bir gezegende yaşamın gelişmesi ve sürmesi için yüzeyinde su bulunması şart. Mars'ta da, evet biraz tuzlu ve asitli ama yeterince su olduğu kanıtlanmış durumda. 2018 yılında da NASA'nın Curiosity gezgini organik maddeler bulmuştu. Bu yaşamın bir zamanlar varolduğuna en büyük kanıt. Güney kutbunu kaplayan buz örtüsü içinde sıvı bir göl tespit edildi. Bu özellikleri ile Mars, diğer dünya dışı gezegenler düşünülürse adeta bir cennet! Diyeceğim o ki, kişisel gailelerimizden kısa bir süre olsa da kurtulup, gözlerinizi gökyüzüne kaldırın ve 5K netliğinde elde edilen Mars'ta gün doğumu videolarının eşliğinde, gelecek yüzyılda dünya dışı bir gezegendeki ilk insan yerleşkesine umutla bakın!