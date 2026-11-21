Amerika gibi küresel boyutlarda liderlik mücadelesi içindeki ülkeler, Trumpvari kaotik dönemler yaşasa da toplumun ortak sağduyusu, ülkelerinin bekası adına ortak bir konsensüs oluşturabilme yeteneğini ortaya koyabiliyor.

Son seçimlerde de Demokratlar neredeyse Cumhuriyetçileri silip süpürdüler ve Amerikan seçmeni Trump'a, deyim yerindeyse, okkalı bir Osmanlı tokadı patlattı! Demokratların ezici zaferi sonucu dengeler değişti ve Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kaybettiler. Sonuçlar, Amerikan seçim tarihi açısından neredeyse devrim sayılabilecek gelişmelere neden oldu.

Örneğin Michigan'da Abdul El-Sayed, ilk Müslüman senatör olarak tarihe geçti. 41 yaşındaki, Mısır kökenli El-Sayed, Gazze olayları için soykırım nitelemesi yapıyordu ki İsrail destekçisi bir Cumhuriyetçi eyalette bu söylemlerle seçim kazanmak hayal gibi bir şeydi. Politikaya Obama zamanında giren bir tıp doktoru olan El-Sayed'in başarısında, seçim kampanyasını yöneten Türk kökenli Hasan Piker'in büyük payı var.

Önceleri The Young Turks ve HuffPost'ta köşe yazarlığı ve yapımcılık yapan Piker, günümüzün Twitch platformunda Amerika'da en çok izlenen ve takip edilen siyasi içerik üreticilerinden biri. Yaptığı yayınlarda Amerikan siyaseti ve toplumsal sorunlar hakkında güncel haberler ve popüler kültür üzerine sol tandanslı görüşlerini dile getiriyor. İleride ilk Türk kökenli senatör olabilir... Bu seçimlerde ABD tarihindeki ilk seçilmiş siyah kadın vali olarak Keisha Lance Bottoms ismini tarihe yazdırdı. Yine bir Amerikan yerlisi kadın olan Deb Haaland da bu onura ilk ulaşan kişi oldu. Ayrıca süreç beklendiği gibi giderse yeni seçilenlerle yasama organları toplandığında Demokratların lideri Hakeem Jeffries, Meclis Başkanı seçilebilir ki bu da tarihte Temsilciler Meclisi Başkanı olan ilk siyah kişi olarak tarihe geçmek anlamına geliyor.



BAŞKANLIĞI ZOR GEÇECEK

Temsilciler Meclisindeki 242-193, Senatodaki 55-45 oranı, Trump'ın başkanlıkta geçireceği son iki yılının bir hayli zor geçeceğinin habercisi. Herkes ona topal ördek olarak bakmaya başladı. 1932 yılından bu yana Demokratların seçim kazanamadığı Washington'da bile Cumhuriyetçilerin varlık gösterememesi, seçmenin Trump'tan yaka silktiğinin en bariz örneği. Salıncak eyaletlere ek olarak Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen seçim bölgelerinde de yaşanan bu seçim hezimeti sonrasında, 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için de Cumhuriyetçilerin umutlarını şimdiden kaybettikleri görülüyor.

ÜLKEMİZE OLASI ETKİSİ

Elbette hayat pahalılığı ve İran Savaşı gibi etkenler Amerikan seçmeninin tercihlerini domine etti ama asıl önemli hususun, "öngörülemez", "tutarsız" ve çoğunlukla "irrasyonel" bir başkanı istemedikleri olduğu açığa çıkmış oldu.

Bu seçim sonuçlarının kuşkusuz küresel sonuçları olacaktır. Trump'ın ülkemize dair verdiği sözlerin akıbeti soru işareti.

Özellikle F-35 uçaklarının envanterimize girmesi ya da CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Senatodaki Demokratları ikna etmek gerekecek. Ayrıca devlet başkanları arasındaki doğrudan ve samimi ilişki paralelinde Amerikan Senatosuyla da eş zamanlı, sıkı bir diyalog süreci gerekecek hiç kuşkusuz. Dünya siyasetinde de bu seçimler farklı gelişmeleri tetikleyecektir.

Macaristan'da Orbán'ın, İsrail'de Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesiyle birlikte düşünüldüğünde otoriter popülist liderliğin giderek gözden düşeceği, demokrasi ve insan hakları bağlamında evrensel hukuk kurallarına atfın giderek artacağı bir döneme girilecektir diye düşünüyorum.