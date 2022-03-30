Dosta güven düşmana korku

Rusya ile Ukrayna arasında temaslarını devam ettiren sayılı ülkeden biri olan Türkiye, süreçteki diplomatik çabalarıyla öne çıktı. Antalya’nın ardından dün de İstanbul’da gerçekleştirilen barış zirvesi, tarafların ülkemize duyduğu güvenin göstergesi oldu. Savaştan medet uman ve krizi büyütmek isteyenler ise rahatsız

Türkiye, Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ateşkes için yoğun bir diplomatik çaba gösterdi. İki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkeden biri oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere dünya lideriyle birçok kez barışın sağlanması için görüşmeler yaptı. İki ülkeyle de askeri, ticari birçok bağlantısı bulunan Ankara, hem bu ilişkilerin devamlılığı hem de bölgenin istikrar ve güvenliği için yaptığı girişimlerle öne çıktı.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Savaşın taraflarının en üst düzeyde bir araya geldiği görüşmelerden birinin merkezi de Antalya Diplomasi Forumu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde yapılan görüşmelerden barış çıkmadı ancak barışa kapı aralayacak en önemli girişimlerden biri olarak tarihe geçti. Türkiye, yeniden ve bu kez İstanbul'da tarafların barışı için buluşmaya ev sahipliği yaparken günlerdir Ukrayna üzerinden Boğaz'a gelen mayınlar gündemi meşgul etti.

'TUZAK' DEĞERLENDİRMESİ

Henüz Ukrayna üzerinden geldiği bile tartışma konusu olan mayınların ülkemizi krizin içine çekmeye yönelik bir tuzak olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ki bu düşünce pek de haksız sayılmaz. Çünkü bazı uzmanlar akıntı ile sürüklendiği söylenen bu mayınların bu kadar kısa sürede Boğaz'a ulaşmasının mümkün olamayacağı görüşünde birleşiyor. İki ülke ile korumayı başardığı iyi ilişkiler ve süreçteki diplomatik girişimleriyle dikkat çeken ülkemizin de krizin taraflarından biri haline getirilmek istendiği iddiaları da çokça dillendiriliyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Boğazı açıklarında, Ukrayna'dan gelen ilk mayın tespit edilmiş ve imha edilmişti. Koparak gelen mayınların yaklaşık 420 tane olduğu bilgisi de göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki tehlikenin büyüklüğü net şekilde ortaya çıkıyor.

RAHATSIZLIK YARATIYOR

Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak Rusya ile ilişkileri aralıksız devam ettirmesi ve savaş nedeniyle yaptırım uygulamaması başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı farklı şekillerde dile getirseler de şu ana kadar net bir tavır ortaya koymuş değiller. Daha önce Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması üzerine başlatılan tartışmalar rafa kaldırılmış durumda ancak tamamen gündemden düşmüş değil. Ukrayna'nın hava savunmasında fark yaratan İHA ve SİHA'ların ülkemizden gittiği gerçeğine rağmen Türkiye'nin savaşın iki tarafı için de hala güvenilir bir müttefik olmaya devam etmesi savaştan yarar sağlayanlar için elbette rahatsızlık verici olabilir. Son olarak Rusya-Ukrayna tarafları arasında yeni müzakere masasının İstanbul'da kurulacağının duyurulmasıyla bu rahatsızlığın arttığı ortada. Belarus'ta yapılan görüşmelerin İstanbul'a taşınmasıyla, Türkiye'nin savaşı durdurma yolunda attığı her adım tarafları barışa yaklaştırıyor. Bölgedeki kaostan nemalananları ise kızdırıyor.

'TAHRİK YERİNE SAMİMİYET'

Başkan Erdoğan, önceki gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ülkemizin girişimlerine vurgu yaparak, "Herkesin tahrik peşinde koştuğu bu günlerde taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvenen olan ülke durumundayız" ifadelerini kullandı.