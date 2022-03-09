Türkiye’nin barış çabası tarihe yazılacak

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta barış umudunu güçlendirecek adımlardan belki de en önemlisi bugün Antalya’da atılacak. İki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek görüşme Türkiye’nin barış çabalarını da tarihe yazdıracak

Günlerdir gazeteler, televizyonlar, sosyal medya mecraları gözümüzü çevirdiğimiz her yerde savaş manzaraları görüyoruz. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan savaş, bazılarını vatan bildikleri topraklardan bazılarını ise hayattan koparıyor. Ellerinde üç beş parça eşya ile yollara düşen yaşlılar, kadınlar ve çocuklar bir daha geride bıraktıkları ülkelerine dönüp dönemeyeceklerini bilmeden, belki de çoğu varış noktası bile belli olmayan yolculuklara çıkıyorlar. Eşlerini, babalarını geride bırakarak üstelik. Rusya'nın Ukrayna'ya yağdırdığı bombalar sadece şehirleri yakıp yıkmıyor aynı zamanda vicdanlarımızı da yaralıyor.

GÜÇLÜ ARABULUCU ROLÜ

Savaşın başladığı günden bu yana Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması için yaptığı girişimler tartışılıyor. NATO ve Avrupalı liderlerin savaşın seyrini değiştirecek adımları atmaması ve yaptırımların Putin'i durduramaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğinin önemini artırdı. Günlerdir savaşın iki tarafı olan Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapan Erdoğan, Türkiye'nin süreçte arabulucu rolüne daha da yaklaşmasına neden oldu. Nitekim bu barış çabalarının en somut göstergesi iki tarafın dışişleri bakanlarının Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı bir toplantıda bir araya gelmesi olacak.

BAKAN DÜZEYİNDE TEMAS

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek görüşmeyle taraflar arasında kalıcı ateşkes için üst düzeyde temas sağlanmış olacak. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı elbette bilinmez ama Türkiye'nin bu diplomasi başarısı tarihe geçecek nitelikte.

GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ

Dün yaptığı açıklamada çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda temaslarımızı kesmeden sürdürdük, çabamızı daha da artırdık. İki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu toplantyıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan da Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, toplantıyı üçlü yapmamızı istediler. Dolayısıyla 10 Mart Perşembe günü toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Antalya'daki kritik görüşme, dünyanın gözünün de Türkiye'ye çevrilmesine neden olacak. İnsanların çaresizce ölümden kaçışlarını durdurabilecek en küçük bir çabanın bile değerinin çok fazla olduğu bu süreçte Ankara'nın üstlendiği rol, hem Rus hem de Ukrayna tarafı için ülkemizle ikili ilişkilerde geleceğe dair çok önemli bir gösterge olacak.

ERDOĞAN'IN ISRARI PUTİN'İ İKNA ETTİ

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırabilecek adım Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin mevkidaşlarıyla yarın Antalya'da bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üçlü zirve Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinde netleşti. Erdoğan'ın "İki ülkenin dışişleri bakanlarının buluşmasına ev sahipliği yapalım" önerisi ve ısrarı üzerine Putin de olumlu yaklaşım sergiledi ve Bakan Lavrov'a "görüşün" talimatını verdi.