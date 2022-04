İttifak içinde ittifak hesapları

Cumhurbaşkanlığı için bir isim üzerinde uzlaşmaya varamayan Millet İttifakı partilerinin yeni gündemi Saadet Partisi liderinin ortaya attığı 3. bir ittifak önerisi. Matruşkayı andıran ittifak içi yeni ittifak modeli ile ilgili tartışmaların sonucunun nereye varacağı merak konusu

GEÇTİĞİMİZ hafta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir yayında gündeme getirdiği siyasette üçüncü ittifak ihtimali çokça konuşuldu. Aylardır 6'lı toplantılarda parlamenter sisteme geri dönüş hesapları yapmakla meşgul olan muhalefet partileri, henüz cumhurbaşkanı adaylığı için bile bir isim üzerinde uzlaşmaya varmamışken bir de yeni bir ittifak söyleminin ortaya atılması, Millet İttifakı'nın geleceği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

YENİ YOL ARAYIŞLARI VAR

Karamollaoğlu, sözlerinin bu kadar tartışılacağını tahmin edememiş olmalı ki, günler sonra yaptığı açıklamayı düzeltme ihtiyacı duydu. Kendisinin aslında 6'lı ittifak çatısı altında yeni bir ittifakı kastettiğini söylese de dengeleri değiştireceği öne sürülen bu yeni oluşum daha uzun süre tartışılacağa benziyor. Yine bu açıklamaların sorulduğu SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da, Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı dışında bir üçüncü ittifaktan söz etmediğini, ittifak içinde kalarak, iki ya da üç partinin daha fazla milletvekili çıkarmak için tek listeden seçime girmeyi önerdiğini ifade etti. Yeni seçim yasasına göre yapılması planlanan 2023 seçimlerinde daha çok milletvekili çıkarma hesapları yapan muhalefet partilerinin yeni yol arayışları daha uzun süre tartışma yaratmaya devam edecek.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkması muhtemel adaylardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi parti turlarına başlaması da tartışma yaratan bir diğer konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

YAVAŞ TURLARA BAŞLADI

İttifak dışından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Yavaş'ın muhtemel rakiplerinden İmamoğlu'na gönderme yaptığı İYİ Parti ziyaretinin ardından ikinci durağı da CHP Genel Merkezi oldu. Her ne kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeminde olmadığını söylese de ittifak içindeki iklim Yavaş'ı bu yöne doğru itiyor. Ancak CHP liderinin İmamoğlu'nda olduğu gibi Yavaş'ın adaylığına da karşı çıkacağı gün gibi ortada. Millet İttifakı'nda seçim sathına kadar hem adaylık tartışmaları hem de matruşkayı andıran ittifak içi yeni ittifak modeli arayışlarının nasıl bir noktaya varacağı merak konusu

HER PARTİ KENDİ OYUNA GÖRE VEKİL ÇIKARACAK

2018 seçimlerinde uygulanan sistemde, ittifaka katılan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, ittifak oylarının, her bir partinin oyuna bölünmesi ile hesaplanıyordu. Ancak yeni seçim kanunuyla bu kural değişti. Şimdi her parti kendi oy oranına göre milletvekili çıkaracak.

KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

KATILDIĞI yayında 6'lı masanın aslında muhalefetin diyalog ortamını temsil ettiğini kaydeden SP lideri Temel Karamollaoğlu, "İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz.

Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir" ifadelerini kullanmıştı.