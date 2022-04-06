İyi Parti'de HDP tasfiyesi

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda yapılan değişiklikle, partinin önde gelen birçok ismi bizzat Meral Akşener tarafından sorgusuz sualsiz görevden alındı. Bu tasfiyenin milliyetçi tabandan gelen ve HDP ile işbirliğine karşı çıkan isimleri kapsaması sokakta Akşener’e tepkileri artırırken partiden bir kopuş süreci de başlatabilir

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta ilginç bir tasfiye süreci yaşandı. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi. Kuruluştan bu yana Genel Başkan Meral Akşener'le birlikte hareket eden ve bugüne kadar üst kademelerde görev almış birçok isim partinin A takımından uzaklaştırıldı.

Aynı toplantıda birçok parti organı da doğrudan Akşener'e bağlandı.

Bunlardan biri de partinin milliyetçi tabanından gelen isimlerden olan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Alınan kararlar, seçim hazırlığı ve partide CHP ile HDP'ye yönelik çatlak seslerin kısılması olarak yorumlanırken, Grup Başkanvekilliği ve parti sözcülüğü yapmış bir siyasetçi olarak Ağıralioğlu'nun tasfiye ile ilgili değerlendirmesi de merak konusu oldu. Ve Ağıralioğlu, önceki gün partisinin gidişatı ile yaşanan sürece ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

'PKK, FETÖ ZİL TAKIP OYNUYOR'

UZUN süredir İYİ Parti ve içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın PKK-HDP ile olan birlikteliğine en sert tepkiyi gösterenlerden biri olan Ağıralioğlu, "Bunlar siyasi kararlardır.

Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş.

İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor" ifadelerini kullandı. Görevden alınma yöntemi ile ilgili de sert eleştirilerde bulunan İYİ Partili vekil, karardan habersiz olduğunu ve herkesle birlikte öğrendiğini belirterek bunun kendisi gibi partinin kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı biri için son derece rencide edici olduğunu söyledi.

'HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ'

DÖRT senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayı olduğunu da hatırlatan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. Hiçbir gerekçe yok. Üstelik bu sadece şimdi olmuyor.

Grup başkanvekilliğinden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle."

RAHATSIZLIK GİDEREK ARTTI

AKŞENER'E en yakın isimlerden birinden kamuoyuna yapılan bu açıklamalar da gösteriyor ki İYİ Parti tabanında Millet İttifakı'nın gizli öznesi konumundaki HDP'den duyulan rahatsızlık artık gözle görülür bir tasfiye süreci ile kendisini hissettiriyor. İttifakı genişletme çabaları kapsamında CHP, Demokrat Parti, Saadet, Deva ve Gelecek partileriyle yapılan o 6'lı toplantılardan nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın tabandan Akşener'e destek azalıyor.

Kamuoyuna yansıyan bütün bu olumsuz gelişmelere İYİ Parti liderinin FETÖ ile olan şaibeli geçmişi de eklenince ittifakın CHP'den sonra ikinci partisi konumundaki İYİ Parti'den kopuşlar olabileceği görüşü hakim. Yurt genelinde yaptığı ziyaretlerde sürekli vatandaşlarla karşı karşıya gelen ve özellikle HDP ile işbirliği konusunda tepkilerin odağında olan Akşener, artık kendini milliyetçi olarak tanımlayan seçmende karşılık bulamayacak gibi görünüyor.

Üstüne partinin milliyetçi kesiminin de tasfiye edilmeye başlanması hem seçmen hem de tabanın tepkisini artıracak.