Millet İttifakı'nda manidar aday turları

İsmi cumhurbaşkanlığı adaylığı ile gündeme gelen CHP’li Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye ziyaretinin ardında Kılıçdaroğlu’na yönelik bir tepki yatıyor. Aynı zamanda bu ziyaret Akşener’in son dönemde partisinde dışladığı milliyetçi tabana sempatik görünme çabalarının bir sonucu olarak görülüyor

CHP merkezli Millet İttifakı üyeleri bugüne kadar hiçbir sonuca ulaşmayan 6'lı toplantılarını sürdüredursun, siyaset gündeminde ittifakın muhtemel cumhurbaşkanı adayları havada uçuşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın partisinin cumhurbaşkanı adayının ittifakın aday göstermemesi durumunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıklamasının ardından daha önce belediye başkanlarının adaylığına şiddetle karşı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez ağız değiştirmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum. Kimin aday olduğuna ise 6 lider karar verecek" demekle yetindi.

İMAMOĞLU YERİNE MANSUR YAVAŞ

Önceki günde İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaretinde Yavaş'a bu değerlendirmeler soruldu. Kendisi her ne kadar bir kamu görevlisi olarak bu tartışmalardan uzak durmaya çalıştığını söylese de adaylık iddialarının odağına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok Yavaş'ın yerleştiği ortada. Bir dönem Akşener'in de gözde cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu, artık eskisi kadar gündemi meşgul edemiyor. Başta Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için veto yiyen ve popülaritesi başkanlık başarısızlığı nedeniyle de giderek azalan İmamoğlu'nun en olumsuz yönlerinden biri de sürekli siyasi polemiklerin öznesi haline geliyor olması. Bu nedenle Yavaş'ın son açıklamasıyla da İmamoğlu'na gönderme yaptığı değerlendirmeleri yapıldı.

TABANA SEVİMLİ GÖRÜNME ÇABASI

Ayrıca Akşener'in partisinde son dönemdeki tasfiye süreciyle dışlandığını düşünen milliyetçi tabanın sempatisini yeniden kazanmak için Yavaş'a yaklaşıldığı da söylenebilir. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti'de HDP ile işbirliğinden rahatsızlık duyan ekibe bizzat Akşener tarafından yapılan operasyon sonrası gerçekleştirilen görüşme, hem parti tabanına hem de Yavaş'ın rakiplerine mesaj olarak yorumlanabilir. Ümit Özdağ'ın Yavaş'la ilgili ortaya attığı son iddia siyaset gündeminde daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Özellikle CHP liderinin kendi adaylığı için gizliden yürüttüğü çalışmaların da artık işe yaramayacağını görmesi gerekiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendisi dışında kimse onu aday olarak düşünmüyor. Bu da CHP liderinin siyaset sahnesindeki etkisizliğinin şu ana kadarki en somut göstergesi...

HAŞİM KILIÇ'IN ADAYLIK İDDİASI

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la ilgili bomba bir iddia da gündeme düşmüştü. Millet İttifakı'nın eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü öne sürülmüştü. Kılıç'la ilgili iddialara yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Akşener'in "Millet İttifakı'nın adayı" tanımına vurgu yapmıştı. Poyraz, "Son dönemlerde isimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden, kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmamalı, açıklama yapılmamalı" ifadelerini kullandı.