En doğru zaman en doğru aday

Yerel seçim sürecinin startı verildi.

Partiler de yavaş yavaş adaylarını açıklamaya başladı. Zaten aday adayları yavaştan seçim çalışmalarına başlamıştı ama partilerin hangi isimleri sahaya süreceği bu birkaç haftalık süre içinde netleşecek. Ancak başlıktan da anlaşılacağı üzere siyasette doğru zaman ve doğru aday, kazanmanın en kritik parametrelerini oluşturuyor.

İSTANBUL'UN ÖNEMİ BİR BAŞKA

Dün AK Parti'nin İstanbul'da aday tanıtım töreni vardı. Bu törende aralarında Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla gibi Ege illerinin de yer aldığı 26 kentin belediye başkan adayları açıklandı.

Denizli ve Balıkesir'de artık bir marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin güzide örneklerinden olan Osman Zolan ve Yücel Yılmaz'la yola devam kararı aldı AK Parti. Törende herkesin merakla beklediği il elbette mega kent İstanbul'du.

İstanbul küçük Türkiye olarak nitelenen, ülkenin her bölgesinden vatandaşın hayatını sürdürdüğü dev bir metropol. Nüfus yapısı ve yoğunluğundan dolayı tüm partiler için bu kenti yönetmek Türkiye'yi yönetmeye talip olma kapasitesinin en iyi yansıtılabileceği şehirlerin ilk sırasında yer alıyor. O nedenle 21 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti için de kritik önem arz ediyor.

DAHA FAZLASINI TEMSİL EDİYOR

Elbette tüm şehirlerimiz birbirinden değerli ancak İstanbul bir şehirden çok daha fazlasını ifade ediyor hem AK Parti için hem de muhalefet partileri için. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini siyaset sahnesinde en iyi tanıttığı dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi. O yüzden Erdoğan nazarında da İstanbul'u AK Parti'nin alması kritik önem arz ediyor.

Dünkü törende de mega kente verilen bu değer, çok belirgin şekilde hissediliyordu.

İstanbul aynı zamanda kendisi kadar büyük sorunları da olan bir kent. Bu sorunların en büyüğü ise elbette kentsel dönüşüm.

Deprem tehlikesinin en fazla olduğu şehirlerin başında yine nüfus yoğunluğundan dolayı burası geliyor. O nedenle şehirde hissedilen acil dönüşüm ihtiyacına cevap verebilecek bir isim olan Murat Kurum'un aday olarak açıklanması bu dev şehirde yaşayanlar için büyük şans.

LAFLA DEĞİL İCRAATLA ÖNE ÇIKTI

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminden halkta iyi izlenim bırakmış tecrübeli bir isim. Ayrıca yaşı itibariyle de bu dev sorunlar yumağını yönetme enerjisine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı zamanda siyaset üstü de bir isim.

Çünkü kendisini bugüne kadar siyaset üzerinden değil hizmet üzerinden tanıttı.

Siyasetin gündelik çekişmelerinden, polemiklerinden de oldukça uzak durdu.

Deprem bölgesinde üstün çaba sarf etti.

Depremzedelerimiz bu gayretin en yakın şahitleri. Ayrıca bakanlık görevi süresince nerede bir afet yaşansa sahadaydı. Tüm bu nedenlerden dolayı Murat Kurum ismi, tam bir polemik prensi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılabilecek en doğru aday. Çünkü Kurum'da hangi özellikler varsa İmamoğlu'nda onlar yok. İmamoğlu'nda olanlar ise Kurum'da yok. İkisinin karşı karşıya yarışacağı bir yerel seçim sürecinin İstanbul'un yararına olacağına inanıyorum ben.