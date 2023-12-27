Eski Türkiye yepyeni CHP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında sıklıkla dile getirdiği bir tabir var: Eski Türkiye. Hatta daha önceki gün, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı ve onun üzerinden kendilerine çıkar devşirmeye çalışanlara yönelik kullandı bu tabiri... Erdoğan'ın eskiden Türkiye gündeminin terör üzerinden kurguladığı yıllara dair kullandığı bu söylem, günümüzde bazı siyasi partiler üzerinde özlemle yad edilebilecek kadar etkili...

Bunu neden söylediğime gelince...



BÜYÜK TUTARSIZLIK ÖRNEĞİ

CHP'nin son terör saldırılarının ardından Meclis Genel Kurulu'nda hazırlanan ve terör örgütü PKK ve işbirlikçilerini lanetleyen ortak bildiriye DEM Parti ile birlikte imza atmadığını biliyorsunuz. Hemen ardından da CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da şehit cenazesine gitti.

Haliyle şehit yakınları ve cenazeye katılanlar da bir gün önce hainleri kesin bir dille kınayamayan CHP'yi ve Özel'i protesto etti. Özel, bu haklı tepkiyi provokasyon olarak gösterip bundan bir mağduriyet devşirmeye çalışsa da CHP'nin bu arada kalmış halinin ne gerçek CHP'lileri ne de sade vatandaşı memnun etmediği çok açık. Çünkü ortada devasa bir tutarsızlık var. Siz halkı temsilen bulunduğunuz meclis çatısı altında halkın canına kast eden teröristleri sırf birileri rahatsız olacak diye kınamaktan çekiniyorsanız sonra gittiğiniz şehit cenazesinde vatandaşın tepkisine maruz kalırsınız. Bu konu bu kadar ortası olmayacak kadar net.



MİLLİYETÇİ CHP'DEN ESER YOK

CHP eskiden milli değerleri önde tutan bir siyasi anlayışa sahipti. Ama partinin başına ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu geldi, bu anlayışı yerle bir edecek ne kadar marjinal düşünce varsa onlar parti çatısı altında savunulmaya başlandı. CHP'nin son kurultay öncesinde değişim lafını dillerine dolayanlar var ya işte partinin Kılıçdaroğlu dönemi ile birlikte yaşadığı esas değişim bu. Yoksa Özelcilerin ya da İmamoğlu taraftarlarının değişim diye savundukları esaslı bir siyasi anlayış değil.

Onlarınki zaten Kemal Bey'in yaptığının yanında değişim bile değil. Eski CHP ne kadar milliyetçi ise yeni CHP de bir o kadar marjinal artık. Ama bu Özel'in sayesinde değil, Deniz Baykal'ın CHP'sinin içine ne kadar marjinal varsa doldurup adım adım değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu ile oldu. Tabiki Özel de bu geri dönülemez derecede kötü gidişatın içinde onu sürdüren siyasi figürlerden biri olarak anılacak ama partideki şu tutarsız, taban tabana zıt tavrın mimari kendisi değil. O nedenle bugünkü CHP'nin sergilediği gayri milli tutumdan çok partide bir kaset skandalının ardından görevini bırakmak zorunda kalan Baykal'dan sonraki döneme bakılması lazım. Çünkü bu eleştirilen, protesto edilen tutumun asıl kaynağı tam da orası...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın