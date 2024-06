Vahşete ‘dur’ demek için yeni yollar lazım

Gazze'deki İsrail vahşetine her geçen gün yenileri ekleniyor. Aylardır küçücük bir alana sıkıştırılan binlerce Filistinli, sözde güvenli denilerek bir oraya bir buraya sürülüyor. Ama onlar için aslında hiçbir yer yeterince güvenli değil. Tek sorun güvenlik de değil üstelik. Gıda yetersizliği, hijyen, temiz su ve barınma gibi daha sayılamayacak kadar çok sorunu var orada yaşayan insanların. Her gün ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşarken bir de bütün bunlarla mücadele etmek zorundalar her biri... Tahmin edemeyeceğimiz, etmek dahi istemeyeceğimiz daha nelerle savaşıyorlar. Onları böyle bir hayata mahkum eden tek sorumlu ise İsrail. Katliama, vahşete, zulme doymayan bir ülke İsrail. Sadece Türkiye değil dünyanın da aynı fikirde olduğunu yapılan protestolardan, bireysel eylemlerden, son dönemde İsrail'e inat alınan Filistin'i tanıma kararlarından anlamak mümkün.

İYİ NİYETLİ AMA YETERSİZ

Peki bundan sonra ne yapmak gerekiyor? İşte asıl düşünülmesi, üzerinde durulması gereken nokta bu... Çünkü iyi niyetle yapılan, orada yaşanan zulme karşı ses yükselten, konunun sürekli gündemde tutulmasını sağlayan tüm bu eylemlerin somut gerçeği değiştirmediği ortada. İsrail'i durdurabilmek için artık başka şeyler yapılması gerekiyor. Önceki gün ünlü şovmen Okan Bayülgen verdiği bir röportajda bu konuda bana göre gerçekten önemli tespitler yapmış. Toplumsal ya da bireysel olarak yapılan hiçbir eylemin bu soykırımı durdurmayağını artık anlamamız gerekiyor. Sosyal medyadan paylaşılan mesajlarla, resmi törenlerde, kırmızı halıda sergilenen bireysel eylemlerle sadece eylemi gerçekleştiren, o mesajı paylaşan kişiler gündem oluyor. Duyarlılığından dolayı takdir ettiğimiz bir sanatçı oluyor özne. Filistin ise hakikaten ikinci planda kalıyor. Ve yapılan her ne ise onun Gazze'de yaşayanlara bir katkısı olamıyor. Evet yapılan eylemler çok şık görünüyor evet gerçekten vahşete karşı ses yükseltmek önemli ama bunların kimseye hiçbir faydası yok, olmayacak da.

DAHA SERT TEDBİRLER GEREK

Artık bu vahşeti durdurmak için çok daha katı, çok daha sert tedbirler, yaptırımlar uygulamaya konulmalı.

Bizler İsrail'e silah ve mühimmat taşınmasına engel olabiliyor muyuz mesela? İsrail'e Türkiye'nin yaptığı gibi ticareti durdurabiliyor muyuz topyekün?

Ya da İsrail'i aynen Filistinlilere uyguladığı gibi sert yaptırımlarla, ambargolarla dış dünyadan koparabiliyor muyuz mesela? Peki bunların hiçbirini yapamadan sadece bireysel ya da sokak eylemleriyle katil Netanyahu ve hükümetini nasıl durduracağız!

YAŞATTIĞINI YAŞAMAK BAŞKA

Tüm bu nedenlerle İsrail'de hala bir kesim Netanyahu'nun ardında durabiliyor ve o halk desteği devam ettiği sürece bu vahşetin sonu gelmeyecek.

Hala bazıları Filistin yanarken, mülteci kamplarına bomba yağarken o ateşten zevk duyabiliyor. Ordusunun, hükümetinin uyguladığı zulümden rahatsız olmayan aksine yapılanları destekleyen bir kesim hala var orada. Elbette bu kesimi İsrail vatandaşlarının tamamı gibi düşünemeyiz.

Ama İsrail'de yaşayanların tamamı Filistinlilerin maruz kaldığı ambargolara maruz kalsalar, dış dünya ile tüm bağlantıları koparılsa bu zulme destek vermeye devam edemezler.

O nedenle söylemleri ve eylemleri artık biraz daha bu yöne çevirmeliyiz.