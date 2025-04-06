Siyah-Beyazlılar ateşe düştü

Manisa FK takımı Keçiörengücü maçını mutlak suretle kazanmak istiyordu ve kazanması gerekliydi. Ama 2. yarıda inanılmaz bir oyun düşüşü ile maçı rakibine adeta hediye etti. Aslında maça fena da başlamadı. Golü de buldu. İlk yarı bitti, bitecek derken amatörce yenilen bir gol Manisa FK'nın oyundan düşmesine neden oldu. Bu dakikaya kadar, oyuna daha çok hakim olan, daha iyi top kullanan ve rakibine nazaran daha üstün oynayan bir Manisa vardı. 2. yarıda Manisa FK futbolcularının hemen golü bulalım, maçı kazanalım düşüncesi ve stresi, defansın unutulmasına neden oldu. Zaten Keçiörengücü takımı, tam bir deplasman takımı. Çabuk oyuncuları var, bilhassa Ezeh ile her zaman deplasmanlarda çok puan kazandı.

EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ

İşte bu hataları yapan Manisa FK golü atayım derken defansı unutunca da Başkent ekibinin ekmeğine yağ sürdü. Belki Keçiören iki gol attı ama pozisyonlar ve direkten dönen toplarla birçok fırsat da harcadı. Siyah-beyazlılar bu maçı kaybederek ligin en altına düştü ve büyük bir şansı kaybetti. Keçiören bu galibiyetle kendini sağlama aldı ama Manisa öyle değil. Bundan sonra maçları daha zorlu ve çok stresli olacak. Direkt rakibi Şanlıurfaspor'un da haftayı galibiyetle kapatması tabi ki Manisa FK için büyük şanssızlıktı. Teknik direktör Taner Taşkın bir an önce bu maçı unutup, bu maçın havasından kopup kalan maçlarda 4-5 galibiyet alırsa, Ege ekibi bu ligde kalır. Yoksa..!

TRİBÜNLERİN DOLMASI LAZIM

Keçiörengücü için de birkaç şey söylemek istiyorum. Başkent ekibi hangi rakip kendine saldırsa da o takımı yenebiliyor. Çünkü süratli ve işi bitirebilecek oyuncuları var. Dün de Manisa karşısında bu fırsatı yakaladı, yeni hocaları Sedat Ağçay ile çok önemli 3 puana imza atarak ligde kalmayı hemen hemen garantiledi gibi. Son sözüm de Manisa seyircisine. Takımınızın ateşle oynadığı günlerde o tribünlerin dolu olması lazım. Kocaeli'ne, Sakarya'ya, Bandırma'ya bakın. Sıkıntılı olsa da, şampiyonluğa oynasa da tribünler tıklım tıklım...