Ortadoğu’da orta oyunu

İsrail'in Filistin'de 10 ayı geride bırakan saldırıları Ortadoğu'yu gün geçtikçe geriyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için gittiği İran topraklarında şehit edilmesinin ardından ister istemez Tahran'ın yapacağı karşı atak beklentisi ön plana çıkıyor ve bu beklenti bile küresel piyasalar dahil her şeyi olumsuz etkiliyor.

DÜŞMAN KARDEŞLER BİRLİĞİ

Ancak, savaş beklentilerin satılarak piyasaların alt üst edildiği, uluslararası ilişkilerin gerildiği bu ortamda düşman kardeşler İran ve İsrail'in tam da bu iklimden beslendiklerini unutmamak gerekiyor.

İran'ın kameralar karşısında en sert şekilde tepki gösterip 'intikam, intikam' diye bağırırken gerçekte hiçbir zaman İsrail'in karşısına bir düşman olarak çıkmadığını bugüne kadar defalarca gördük.

Bu söylediklerimden komşumuzun İsrail'le savaşmasını istediğim düşüncesi çıkmasın. Elbette hem bölgemizde hem de dünya genelinde barış hakim olsun istiyorum. Çünkü barış böyle bir dünyada halkların temel isteği ancak maalesef savaş iklimi de inkar edilemez bir şekilde birilerine hizmet ediyor. Bunların en başında da dünyanın jandarması ABD geliyor. Yine küresel silah lobileri, silah şirketleri ve parayı yöneten başlıca ailelerin de dünyanın her daim huzursuz bir yer olmasından memnun olduklarını biliyoruz. Bunun için ellerinden geleni yaptıkları da malumunuz.

GERİLİMDEN DUYULAN ENDİŞE!

İşte İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana ABD'nin en yetkili ağızlarından dökülen, deyim yerindeyse dillere pelesenk olan, "Ortadoğu'daki gerilim ortamından endişe duyuyoruz" açıklamalarına rağmen katil Netanyahu yönetiminin tüm saldırganlığına destek verip ve hatta çok daha ileri giderek alenen hizmet ettiklerini görüyoruz.

Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savaşa sürükleyen ve bu şekilde bir savunma birliği olan NATO'nun şemsiyesi altındaki tüm Avrupa'yı savaşa dahil etmeye çalışan ABD'nin kilometrelerce uzaktaki Ortadoğu'da huzuru istemesi tabiki beklenemez. Üstelik insanlığın merkezi konumundaki Ortadoğu, enerjinin, petrolün ve dolayısıyla paranın da merkeziyken bu topraklarda sulh yerine savaş olmasının bizzat ABD gibi ülkeler tarafından istendiğini bilmemek için aptal olmak gerekiyor.

ÇOK FAZLA İYİ NİYETLİ

Dolayısıyla kameralar karşısındaki sulh isteğinin sahada gerçek karşılığını bulabilmesi için çok fazla iyi niyete ihtiyaç var! Velhasıl Ortadoğu'da gün geçtikçe tırmanan gerilimden biz de endişe duyuyoruz ülkecek. Ama bu konudaki iyi niyetimizi de yine ülkecek apaçık bir şekilde her türlü platformda ortaya koyuyoruz, yüksek sesle dillendirmekten de çekinmiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin en yetkili ağızları katillerin 'katil' olduğunu da akan kanın durdurulması gerektiğini de neredeyse her gün söylüyorlar. Öyle Amerikalı yetkililer gibi lafta kalmıyor üstelik. Savaşın bölgeye yayılmaması için tüm diplomatik girişimlerde de bulunuyorlar. Dolayısıyla ABD gibi ülkelerde yaşayanların ve yaşadıkları ülkeleri demokratik ülkeler olarak tanımlayan herkesin bu kameralar karşısında sahnelenen sahtekarlıklara ve her türlü orta oyununa bir şekilde sesini yükseltmesi gerekiyor. Barışın hakim olduğu bir dünya dileğiyle...