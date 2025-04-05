Manisa FK’nın düşüşünü seyredecek misiniz?

TFF 1. Lig'de bu sezon oldukça sıkıntılı günler yaşayan Manisa FK, ligin son haftalarına girerken artık ligde kalmasını iyice zora soktu. Sahasında oynadığı Keçiörengücü maçını mutlaka kazanması gereken Manisa ekibi, bu maçı da kaybedince düşme ateşini iyice hissetmeye başladı.

Önce maçla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Maçı izliyorum futbolcuların bu maçı kazanmak için ne inancı ne de motivasyonları vardı. Saha içinde çırpınan Fofana ve bir iki isim dışında kimse yoktu. Sanki futbolcular da ligden düşmeyi kabullenmiş gibi oynadılar. Keçiörengüçlü oyuncular ön sahada baskı yaparak rakiplerinin oyun kurmasını önlediler. Yine benim ve taraftarların büyük umut bağladığı Oğuz Gürbulak beklenen performansından çok uzaktaydı. Oğuz'un performansı düşünce Manisa'nın da tamamen gardı düşmüş oldu.

KÜME DÜŞMENİN SORUMLUSU KİM ?

Maçla ilgili analizden sonra şimdi filmi biraz geriye saralım. Yerel seçimlerden sonra belediye başkanlığı el değiştirdi. Manisa'nın kabusu işte o gün başladı. Futbolcuların tesisi, antrenman sahasını boşaltması ile başlayan süreç, takımın devrinin olacağı söylentileri inanın futbolcuları da çok etkilemiş.

Filmi sonuna yaklaşmaya başladık. Peki bu filmin sonunda Manisa FK, TFF 2. Lig'e düşerse bunun sorumlusu kim olacak. Biliyorsunuz başarıda hep önde gözüken isimler başarısızlıkta kaybolup giderler. Manisa FK'ya gönül veren futbolseverler o kaybolan isimleri asla unutmayacaktır. Şöyle de bir şey var tab ki bize ne Manisa FK'dan bizim takımımız Manisaspor diyenlerde olacaktır. Alt liglerden üst liglere gelmenin ne kadar zor olduğunu onlar da benim kadar iyi biliyorlar. Elinizde üst ligde mücadele eden takımı alt lige düşürüp alttaki takımı yukarıya taşımanın zorluğundan bahsetmeme gerek bile yok. Ama şunu söylerim bu takımın ligden düşürenleri futbolseverler asla affetmeyecektir. Henüz ligin bitmesine varken tüm Manisa'daki STK'ların birleşerek takımı ligde tutma yolunda bir girişimleri olur mu deşiniz. İnanan hiç umutlu da değilim…