Mustafa Kemal’in askeri olmak

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları eşliğinde ettikleri yemin siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Bizde siyaset, teğmenlerin kılıcından bile daha keskin şekilde yapıldığı için hemen iktidarı muhalefeti bu yemin ve slogan üzerinden hem başarı ile eğitimlerini tamamlayıp ordu saflarında kritik görevler üstlenecek gencecik subayların mezuniyet sevincine hem de Türk halkının zihnindeki şanlı Türk ordusu imajına gölge düşürecek bir tartışmanın fitili ateşlendi.

ONUR VE ŞEREF DUYULUR

Bazıları alternatif yemin dedi, bazıları ise sanki savunulmaya ihtiyaç duyacakları bir kabahat işlemişler gibi o teğmenleri savunmaya geçti. Halbuki bu ülkenin kurucu değeri ve ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmak onur ve şeref duyulacak bir şey her bir vatan evladı için. O nedenle mezuniyet sevinci yaşayan gencecik insanların o mutlu gününe gölge düşürecek herhangi bir siyasi tartışma yaratmak abesle iştigaldir bana göre. Bizi biz yapan değerlerin en başında Atatürk geliyor. Bugün herkesi birleştiren bir değer olması gereken Gazi Mustafa Kemal Paşa ayrıştırıcı bir unsur olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Aslında asıl suç, onun ismini zikrederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ayrıştırmak, ötekileştirmek. Yoksa Mustafa Kemal'in askerleriyiz cümlesinin hiçbir kelimesinde ötekileştirmeden en ufak bir eser yok.

Birilerinin siyasi slogan olarak sahiplenebileceği bir cümle değil bu. Aynı şekilde bir başka kesimin muhalefet edebileceği bir cümle de değil...

DEĞERLER YIPRATILMAMALI

Bu ülkede bazı değerlerin içi yıllar içinde öylesine boşaltıldı ki neredeyse birileri Atatürk'ün Türkler için ne ifade ettiğini bile unutacak seviyeye geliyor bazı tartışmalarla.

Bu ülkede uzunca bir dönem ordunun gölgesini hep üzerinde hissederek siyaset yaptı pek çok isim. İşte o dönemlerden başlayarak korku siyasetinin de etkisiyle FETÖ gibi birçok örgütsel yapılanma adım adım devletin içine sızdı.

Siyasetçiler her laflarının askeri rahatsız edip etmeyeceğinden endişe ediyorlardı.

Ve sonunda o endişe edilen, putlaştırılan, ötekileştirilen askerin arasında terör örgütü mensuplarına yer açıldı. Milletin evlatlarını, askerlerini milletten uzaklaştırma girişimleri her dönemde bu ülkenin zararına oldu. Bütün bu süreçlerin en ağır sonuçlarını yaşadık diye düşünüyorum ülkecek. En son 15 Temmuz darbe girişiminde de gördük. Artık o düzen değişti.

Ülke o darbelere açık dönemi çok şükür geride bıraktı. O nedenle kim Atatürk'e, Türk milletinin askerine sadece ayrıcalıklı bir kesimin değeri gözüyle bakıyorsa ona setimizi çekmeliyiz. Çünkü bu yüce iki değerimizin ayrıştırmaya, kutuplaşmaya, ötekileştirilmeye alet edilmesi tam da bu eski yaraların yeniden depreşmesine ve oradan yara almamıza neden oluyor... Asla istismar konusu, asla siyaset malzemesi olmaması gereken unsurlarımızın öyle bayağı tartışmalara kurban verilmesine bulunduğumuz her ortamda engel olmalıyız.