Bilgi çöplüğünde doğru yolu bulmak

Bir dönem okullarda medya okuryazarlığı diye seçmeli bir ders vardı.

Benim eğitim öğretim dönemime denk gelmedi ancak böyle bir ders verilmeye başlanacağını öğrendiğimde çok sevinmiştim. Çünkü özellikle günümüz çocuklarının, gençlerinin dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolup gitmelerini önlemek için önemli bir adım olacağını düşünmüştüm.

ÇÖZÜMLEME BECERİSİ LAZIM

Medya okuryazarlığı tabiri, yaygın kabul gören tanımıyla kişilere çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisi kazandırmaya yönelik bir terim olarak kullanılıyor. Ve takdir edersiniz ki, günümüzde bu beceriye çok ihtiyaç var. Şu an kabaca yaptığım araştırmaya göre orta okullarda 6,7 ve 8'inci sınıflarda seçmeli olarak okutulmaya devam edilen bu derse gereken değerin gösterilmediğini düşünüyorum açıkçası.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, ulaşılan her bilginin doğru kabul edilmeden önce sağlıklı bir bakış açısıyla akıl süzgecinden geçirilmesi elzem. Çünkü internet, sosyal medya platformları ve hatta oyunlar üzerinden bile beyinlerimiz ele geçirilmeye çalışılıyor. Tabii ki beyinlerimize yönelik bu sistematik saldırılar en çok tertemiz çocuklar ve gençlerimizi olumsuz etkiliyor.

HAKİM GÜÇLERİN EĞİLİMLERİ

Ayrıca dünya üzerindeki hakim güçlerin geleneksel medya yoluyla da ülkelerin siyasi iklimlerini, gençler arasında moda olan akımları yönlendirme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Şu an Ortadoğu'daki savaş ortamının hangi taraftan okunması gerektiğine bile onlar karar vermek istiyorlar. Türkiye gibi milletiyle iktidarıyla bu savaşta destek olunması gereken tarafın Filistinliler, Lübnanlılar ya da diğer bölge ülkelerinin vatandaşları olduğunu aklıselim bir şekilde görebilen kaç ülke var Allah aşkına! Dünyaya yön veren uluslararası ölçekteki basın kuruluşlarının bakış açılarının bazen bizim medya mensuplarına bile sirayet ettiğine şahit oluyoruz. Çünkü beyinlere farkında olmadan kodlanan İsrail yanlısı hakim bakış açısı her an yazıya dökülebileceği gibi dile de gelebiliyor!

ERKEK EGEMEN BİR DÜNYA

Bu aynen, erkek egemen dünyanın farkında olmadan beyinlerimize işlenen kodları gibi... Hani hala haberlerimizde çoğu zaman bilinçsizce kullandığımız 'kadın sürücü' ibaresi vardır ya... Onca ölümlü kazanın kahramanı sanki erkekler değilmiş gibi bir erkeğin karıştığı kazada sürücünün cinsiyetinden bahsetmeye hiç gerek duymazken, sürücüsünün kadın olduğu bir kazada ağzımızdan dökülüveren o kahrolası 'kadın sürücü' ibaresinden bahsediyorum! Yanlarına aldıkları silah veya bıçakla kendilerini terk edenlerle barışmaya gittiklerini iddia eden bazı erkeklerin hakim bakış açısından kurtulma zamanının çoktan gelip geçtiğini düşünüyorum.

Bu en başta medyada olmak üzere tüm sektörlerde geçerli olması gereken bir şey artık. İnsanı cinsiyetinden tamamen bağımsız olarak sadece insan olarak görebilmek imkansız mı? İşte bu, en başta dijital dünyayı da geleneksel medyayı da doğru okuyabilecek beceriyi kazanan bir 'insanlıkla' mümkün!