ABD’li bankacılık devinden Türkiye enflasyon tahmini

Bank of America (BofA) Türkiye için ilişkin paylaştığı raporda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 43,3 olduğunu belirtti. ABD'li yatırım bankası Bank of America, Türkiye'ye ilişkin bir not paylaştı. Eylül ayı enflasyon verisinin baz senaryolarını değiştirmediği ve ilk faiz indiriminin aralıkta beklendiği belirtilen raporda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının verilere bağlı olacağını düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

HANKE'DEN TÜRKİYE YORUMU

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nde uygulamalı ekonomi profesörü olan ve hiperenflasyon konusunda uzmanlaşmış Steve Hanke, Türkiye'nin şu anda bir dezenflasyon süreci içerisinde olduğunu ve bu sürecin istikrarlı ilerlediğini söyledi. Dünyaca ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, "Türkiye virajı dönüyor, enflasyon düşüyor ve düşmeye de devam edecek." dedi. Steve Hanke:Dünyadaki en yüksek enflasyonları ölçtüm. Örneğin Türkiye'de yıllık enflasyon oranı 2023 Temmuz ayına gidersek yaklaşık yüzde 76 civarındaydı. Ve benim ölçümüm ondan daha düşüktü. Sonrasında da düştüğünü gördük. Türkiye virajı dönüyor, enflasyon düşüyor ve düşmeye de devam edecek.