Karabağlar’da büyük yarış

CHP İzmir'de kongre sürecine girilirken gözler kentin nüfus açısından en kalabalık ikinci ilçesi Karabağlar'da... CHP İlçe örgütünde hareketlilik giderek artıyor.

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(6)

CHP İzmir'de kongre sürecine girilirken gözler kentin nüfus açısından en kalabalık ikinci ilçesi Karabağlar'da... CHP İlçe örgütünde hareketlilik giderek artıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mevcut ilçe başkanı Ali İhsan Yıldız'ı destekliyor. İzmir'e hakim olmak isteyen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve ekibi ile Selvitopu, il kongresi için olduğu gibi ilçe kongresi için de aynı adayı destekleme konusunda ortak hareket ediyor. Özkan da Karabağlar'da Yıldız'ın yeniden adaylığına destek veriyor. Özkan'a yakın siyaset yapan Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak ile Selvitopu'nun görüşmeler yaptıkları kaydediliyor.

Bu cephede Selvitopu'nun belediye başkan adaylığına destek veren İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yer alıyor. Bu ekibin Karabağlar'da Yıldız'a alternatif olarak hazırladığı ilçe başkan adayı ise, Baki Durmuş... Bu cephede mahalle delege seçimlerinde elde edilecek sonuca göre, Yıldız'ın yerine Durmuş'un sahaya sürülebileceği kaydediliyor. Bu yapının İl Başkanlığı için de Deniz Yücel'in devam etmesini istiyor.

SOYER'E YAKIN EKİP ATAKTA

Deniz Yücel'i istemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan Rıfat Nalbantoğlu ve Mustafa Özuslu'nun başını çektiği ekip ise, Karabağlar'da da çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu ekip, aday ismi belirleme konusunda mahalle delege seçimlerinin sonuçlanmasını bekliyor. Bu ekibe yakın isimler, ilçede mutlaka bir aday çıkaracaklarını vurguluyor.



TÜRKBAY VE POLAT HAZIRLIĞI

Öte yandan ilçede gönlünden adaylık geçenler de şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Eski İlçe Başkanı Orhan Polat'ın da yeniden adaylık planladığı kaydediliyor. Adaylık ekibin uzlaşı adayı olabilmek için denge siyaseti izlediği ve iki tarafa da yakın hareket etmeye çalıştığı kaydediliyor.



MANDUZ İLE SERTCEYLAN

İlçe eski Başkanı Polat Manduz da ismi adaylık için geçenler arasında. Manduz'un çalışmalarını sürdürdüğü ve son kararını mahalle delege seçimlerinde oluşacak tabloya göre vereceği dile getiriliyor. Adı adaylık için dillendirilen bir diğer isim ise, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Sert Ceylan.



YARIN : ÇİĞLİ