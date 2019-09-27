Güzelbahçe ve Balçova karışık

İzmir’de Güzelbahçe ve Balçova’daki CHP örgütleri de hareketlendi. Güzelbahçe’de Belediye Başkanı Mustafa İnce, Milletvekili Tacettin Bayır ve Altan İnanç’a yakın isimler 3 ayrı koldan çalışıyor. Balçova’da da Başkan Fatma Çalkaya ile eski Başkan Mehmet Ali Çalkaya’nın ağırlığı hissediliyor

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(10)

CHP'nin Güzelbahçe kongresi öncesi şu an ilçede çalışma yapan 3 ayrı yapı ön plana çıkıyor. Birinci yapıda Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Başkan Yardımcısı Kazım Çam yer alıyor. İkinci yapı ise İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve ilçede bir restoranın sahibi olan Alpay Kandemir'den oluşuyor. Üçüncü yapıda ise, İl eski Başkan Yardımcısı Altan İnanç ve kendisine yakın isimler var.



BİLGEN VE İNANÇ



Başkan İnce ve yardımcısı Çam, mevcut İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen'in yeniden adaylığına destek veriyor. Kulislerde İnce ve Çam'ın başını çektiği yapının Altan İnanç öncülüğündeki yapıyla birleşebileceği iddiaları da konuşuluyor. İzmir genelinde çalışma yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekibin de bu yapıyla birlikte hareket edebileceği dillendiriliyor. Bu arada kulislerde parti örgütü içinden Altan İnanç'a da aday olması yönünde talepler olduğu belirtiliyor. İnanç'ın aday olmaya karar vermesi halinde buradaki yapının Bilgen yerine İnanç'ı aday çıkarabileceği de dillendiriliyor. Hatta İnanç'ın aday olması halinde Tacettin Bayır'ın da kendisine destek verebileceği iddiaları da konuşuluyor.



BALÇOVA HAREKETLİ



Balçova'daki CHP kongresi öncesinde de kulisler hareketlendi. Süreçte Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve görevi kendisine devreden ancak CHP içinde siyasete devam ettiği belirtilen eşi Mehmet Ali Çalkaya'nın ağırlığı olduğu ve bu iki ismin destek vereceği adayın öne çıkacağı dillendiriliyor. Başkan Çalkaya ve Mehmet Ali Çalkaya'nın mevcut ilçe başkanı Aygül Eryılmaz'ın yeniden adaylığını istediği de kulislerde konuşulanlar arasında.



ÇELİK DE BU İLÇEDE



Öte yandan, partide tanınmış isimlerinden Muharrem Dayanç, Şenol Aslanoğlu ve Mustafa Moroğlu da Balçova'da siyaset yapıyor. Bu 3 ismin kendilerinin ilçe başkan adayı olmayacağı ancak gelişmelere göre bir araya gelip aday çıkarabilecekleri yönünde kulislerde dillendirilen iddialar var. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in karşısına rakip çıkarmak için çalışma yürüttüğü Devrim Barış Çelik de Balçova örgütü üyesi. Çelik'in burada delege seçilmesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.



ESKİ BAŞKAN ÇALKAYA: ADAYLIK BEKLENTİM YOK



Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın daha önce il başkanlığı adaylığı için de ismi geçmişti. Çalkaya geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili "Ben bununla ilgili şimdiye kadar eşimle, çocuklarımla konuşmadım. Bir cümle bile kurmadım. Ama partide böyle bir şey konuşulmuş. Hemen İl Başkanı Deniz Yücel'i aradım, 'Böyle bir derdim, beklentim, isteğim yok' dedim. Hala aynı noktadayım. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

YARIN: URLA, KARABURUN, ÇEŞME